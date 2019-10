Der Kindergarten Pusteblume an der Max-Planck-Straße 39 will sich vergrößern und deswegen umziehen. „Wir haben bereits neue geeignete Räume in Wennigsen in Aussicht und auch schon erste Gespräche geführt – unterschrieben ist aber noch nichts“, sagt Kindergartenleiterin Theresa Reinecke.

Die Eltern-Kinder-Gruppe gibt es seit 43 Jahren. An der Max-Planck-Straße werden die Kita-Kinder seit etwa 20 Jahren in einem umgebauten Einfamilienhaus betreut. Zuvor hatte die Elterninitiative bis Mitte der Neunzigerjahre ein Gebäude an der Hauptstraße angemietet.

Im Kindergarten Pusteblume werden momentan 32 Jungen und Mädchen in zwei Gruppen betreut, in der Sternen- und in der Sonnengruppe. „Wir würden mit unserem Umzug gerne um sechs Plätze erweitern“, sagt Reinecke, die sich die Leitung des Kindergartens mit Kathrin Jäger teilt. Zum Kita-Team gehören außerdem Jennifer Simon, Sabrina Deike und Vertretungskraft Sabrina Wiechen-Hofmeister.

Auch wenn sich momentan noch nicht absehen lässt, wie schnell es mit dem geplanten Umzug in das neue Haus klappen könnte: Der alte Kindergarten Pusteblume an der Max-Planck-Straße soll dann offenbar für eine weitere Übergangs-Kita herhalten, solange der neue Kindergarten im Langen Feld noch nicht fertig ist. Die AWO hat sich die Räume bereits angesehen.