Am Vörier Berg steht inzwischen nur noch ein Windrad. „Sollte der Landtag die Abstandsregelungen kippen, dürfte eine Diskussion über eine Weiternutzung des Windkraftstandortes Vörier Berg folgen“, sagt Bürgermeister Christoph Meineke. Am 23. Januar gibt es in Wennigsen eine Einwohnerversammlung zum Thema.