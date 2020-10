Holtensen

Wann werden die Planungen des neuen Nimmerland-Kindergartens konkret? Der Ortsrat Holtensen wird inzwischen ungeduldig und macht weiter Druck. Ortsbürgermeister Wilhelm Subke: „Seit Sommer 2017 reden wir darüber, es gibt die Studie – aber es passiert nichts.“ Er wünscht sich, dass der Kindergarten bis Ende 2021 steht.

Alter Kindergarten ist marode

Zurzeit befindet sich der Kindergarten Nimmerland im alten Küsterhaus, die Räume hat die Kirche gemietet. Das alte Gebäude ist marode und nach Ansicht der Eltern schon lange „nicht mehr tragbar.“ Ihre Liste der aufgeführten Mängel ist lang: Der Außenbereich sei zu klein, außerdem fehlten Sozialräume für die Erzieher und Schlafräume für die Kinder im Krippenalter. In Zeiten von Corona hätten die erheblichen baulichen Mängel sogar dazu geführt, dass die Kita im Juni nach dem Shutdown nicht wieder komplett öffnen durfte. Das alte Fachwerkhaus an der Kirche biete zu wenig Platz, um etwa ausreichend Abstand halten zu können. Als kurzfristige Lösung zog eine zweite Kita-Gruppe in das Dorfgemeinschaftshaus um.

Kita-Studie muss angepasst werden

Das ehemalige Volksbankgebäude, in dem sich zuletzt der Hort befand, soll für einen Neubau mit zwei Kindergartengruppen und einer Krippengruppe abgerissen werden. Noch ist im Haushalt der Gemeinde für 2021 kein Geld für die Planung und den Bau eines neuen Kindergartens in Holtensen eingeplant. Es solle aber Geld in den Etat 2021 eingestellt werden, sobald die Studie für einen Kita-Neubau, die 2017 von einem beauftragten Büro erstellt wurde und im Großen und Ganzen immer noch aktuell sei, angepasst wurde, bestätigt der Leiter der Wennigser Bauverwaltung, Martin Waßermann, auf Anfrage.

Wie lässt sich DGH mit nutzen?

Hierbei geht es offenbar in erster Linie um die Möglichkeit, ob und wie der Kindergarten den Saal des benachbarten Dorfgemeinschaftshauses gegebenenfalls als Turnraum mitnutzen kann, wie von Waßermann zu erfahren war. „Die Anpassungen werden derzeit überprüft“, sagte er. Erst wenn das passiert sei, lasse sich ein Kita-Bau vernünftig durchrechnen. Und erst dann gebe es realistische Zahlen, die man in den Haushalt einsetzen könne, sagte der Bauverwaltungschef.

Doch wie schnell das auch immer geht: Die Studie sei noch kein bemaßter Plan, betont Waßermann. Bis Ende 2021 werde der neue Kindergarten in Holtensen wahrscheinlich nicht fertig gebaut werden können. Dabei kneift es bei den Kita-Plätzen nicht nur in Holtensen. Für das kommende Kita-Jahr fehlen in der Gemeinde Wennigsen rund 90 Betreuungsplätze für Jungen und Mädchen.

