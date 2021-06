Wenn sich der Ausschuss für Feuerschutz und öffentliche Ordnung, Mobilität und Digitales am Mittwoch, 16. Juni, um 18.30 Uhr zu seiner Sitzung trifft, geht es neben dem Radweg auch um die Verkehrssituation an der Hauptstraße nach dem Umbau. Die Sitzung findet im Hybrid-Format statt. Interessierte können die Sitzung per Live-Stream unter wennigsen.de/livestream verfolgen.

Zudem wird bei der Sitzung über die Fahrradstrecke von Argestorf über Bredenbeck und Steinkrug nach Bennigsen gesprochen. Auch stehen die geplanten Mitfahrbänke und eine Anpassung der Straßenbeleuchtung in den Nachtstunden auf der Tagesordnung.