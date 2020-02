Degersen

Auf der seit Jahren andauernden Suche nach einem neuen Standort für die Ortsfeuerwehr Degersen zeichnet sich nun offenbar eine Lösung ab. Nach etlichen Rückschlägen und erfolglosen Verhandlungen mit Grundstückseigentümern bringt Wennigsens Bürgermeister Christoph Meineke (parteilos) nun einen weiteren Standort für den Neubau eines Gerätehauses ins Spiel. Das dringend notwendige neue Feuerwehrhaus soll nun möglicherweise gegenüber der Möllerburg unmittelbar an der Bönnigser Straße auf einer etwa einer etwa 2,5 Hektar großen Ackerfläche neben einer Kleingartenkolonie errichtet werden.

Rat soll schon den Flächennutzungsplan ändern

Offenbar ist diese Lösung nun auch sehr aussichtsreich. „Ich werde dem Rat in Kürze vorschlagen, für dieses Areal schon jetzt mit einem Aufstellungsbeschluss für die Änderung des Flächennutzungsplanes öffentliches Planungsrecht zu schaffen“, sagt Meineke. Zwar ist die Gemeinde noch nicht im Besitz des Ackerlandes. „Die Gespräche mit den Eigentümern laufen aber“, sagt der Bürgermeister.

Areal gehört fünf Eigentümern

Meineke hat dieses Areal auch perspektivisch für weitere Projekte im Visier. „Es sind mehrere Flurstücke von insgesamt fünf Eigentümern, die bislang als Ackerland ausgewiesen sind“, sagt der Bürgermeister. Nach seiner Vorstellung sollen diese Flächen für eine öffentliche Nutzung zusammengefasst werden. „Das gesamte Areal bietet viel Platz, deshalb könnte dort wegen des anhaltenden Bedarfs auch noch Raum für eine weitere Kindertagesstätte und einen etwa einen Hektar großen Gewerbebereich ausgewiesen werden“, beschreibt Meineke seine Pläne.

Parallel zu den Gesprächen mit den Eigentümern soll die Gemeinde mit dem neuen Flächennutzungsplan schon einmal ihren städtebaulichen Willen bekunden. „Wenn der Plan rechtswirksam wird, könnte schon mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes begonnen werden“, sagt der Bürgermeister. Auf einen Zeitplan will er sich noch nicht festlegen. „Es müssen die Träger öffentlicher Belange beteiligt werden. Unter anderem sind dann auch ökologische Gutachten erforderlich“, sagt Meineke. Der Zeitplan hänge von vielen Faktoren ab.

Feuerwehr braucht Platz für moderne Fahrzeuge

Weiterhin geprüft wird laut Bürgermeister auch noch, ob eine Erweiterung des derzeitigen Feuerwehrstandortes an der Straße Neuer Hagen möglich ist. Für die Feuerwehrunfallkasse genügt dieses Gerätehaus längst nicht mehr den Anforderungen und Sicherheitsbestimmungen. Am Sonnabend beschrieb Ortsbrandmeister Jörg Ommen in der Jahresversammlung einmal mehr die Missstände: Weil das Feuerwehrhaus viel zu klein für ein neues Löschfahrzeug ist, müssen die Rettungskräfte demnach weiterhin mit ihrem mehr als 28 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug zu den Einsätzen zu fahren. „Wir hoffen, dass das Gebäudeproblem gelöst wird und wir dann ein neues Löschfahrzeug und auch einen Mannschaftstransportwagen erhalten“, sagte Ommen.

Erweiterung der alten Wache wird geprüft

Laut Meineke prüft ein Architekturbüro parallel zu den Neubauplänen eine mögliche Erweiterung. „Das ist aber mit vielen Auflagen verbunden“, betont der Bürgermeister. Unter anderem müsste vermutlich der Spielplatz hinter dem Dorfgemeinschaftshaus (DGH) neuen Parkplätzen weichen, weil sich die Einsatzfahrzeuge beim Aus- und Einrücken nicht kreuzen dürfen.

Degersen Ortsbürgermeister Walter Rasch ( SPD) hält eine Standorterweiterung nicht für sinnvoll. „Der gerade erst umgestaltete Spielplatz müsste weg. Das DGH in ein Obergeschoss zu verlegen, halte ich auch nicht für sinnvoll. Außerdem ist ein neuer Bebauungsplan notwendig “, sagt Rasch. Rat und Gemeinde sollten lieber schnell die Pläne für den neuen Standort umsetzen, sagt der Ortsbürgermeister.

Von Ingo Rodriguez