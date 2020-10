Bredenbeck

Im Dorfgemeinschaftshaus Bredenbeck (DGH) zieht wieder eine Gastronomie ein: Noch in diesem Jahr will Daniel Schnoege (52) dort, in den ehemaligen Räumen des Josephs, die Schank- und Speisewirtschaft Zum Dorfkrug eröffnen.

Schnoege ist in der Gastronomieszene Hannovers kein Neuling: Seit 35 Jahren ist er in der Branche tätig. „Angefangen habe ich mit 17 als Zapfer auf dem Altstadtfest. Seit dem bin ich der Gastronomie treu geblieben“, sagt er bei der Vertragunsterzeichnung. Er ist Inhaber der Eventfirma The Art of Service, die sich auf Personalüberlassung für Hotels und Catering-Unternehmen spezialisiert hat. Zudem ist er der Wirt vom Wirtsclubhaus auf der Anlage des FC Schwalbe und Niedersachsen Döhren.

Zum Dorfkrug wird traditionell und rustikal

Für Bredenbeck hat er ein ähnliches Konzept wie im Wirtsclubhaus vorgesehen: Schnoege setzt auf alpine, deutsch-österreichische Küche. „Es wird hier kein ,Fine Dining’ geben“, sagt er. Und das kommt bei dem Vorstand des Dorfgemeinschaftsvereins, dem das Dorfgemeinschaftshaus gehört, gut an. Denn der hatte sich schon immer ein Lokal gewünscht, in dem die Bredenbecker „mal ungezwungen nur ein Bier trinken können“.

Und das soll in den Räumen bald wieder möglich sein. Derzeit laufen noch die Umgestaltungen der Räume. Bald soll es im Gastraum einen Tresenbereich geben, in dem die Besucher einfach nur etwas trinken können. In dem Restaurantbereich, in dem unter Corona-Bedingungen 25 Plätze zur Verfügung stehen, werden dann Speisen wie Rinderrouladen, Wiener Schnitzel und Käsespätzle angeboten – und die „weltbeste Currywurst“, wie Schnoege verspricht. Zudem stehen Suppen und Eintöpfe sowie warmer Apfelstrudel und Crème brûlée auf Speisekarte. Auch die Feiern im großen Saal des DGH will Schnoege mit seiner Schank- und Speisewirtschaft Zum Dorfkrug bewirten.

Thomas Behr (links) und Rainer Hahne (rechts) sind sich sicher: Der Dorfkrug und Daniel Schnoege passen ins Dorfgemeinschaftshaus Bredenbeck. Quelle: Lisa Malecha

Zudem werden auch saisonale Spezialitäten zubereitet. „Im Winter wird es zum Beispiel Grünkohl, Gans, Ente und auch Hirschgulasch geben“, sagt Schnoege. Wegen der Saison-Karte werde die Grundkarte eher klein gehalten. Passende zu der traditionellen Küche sollen die Räume auch gestaltet werden. „Alles wird rustikaler, gemütlicher – wir werden viel mit Holz arbeiten“, sagt Schnoege.

Personal aus Wennigsen wird gesucht

„Wir sind total euphorisch, freuen uns, dass es weiter geht – und das Dorf freut sich auch“, sagt Thomas Behr vom Dorfgemeinschaftsverein. Das Konzept von Schnoege sei „genau das, was wir für unser Dorfgemeinschaftshaus wollten“.

Einen erfahrenen Küchenchef hat der neue Inhaber bereits gefunden: Stefan Trottner (52) stand schon im Paulaner, in der Markthallen-Gaststätte und auch in Restaurants in Wien am Herd. Weiteres Küchen- und Servicepersonal werde noch gesucht. „Am liebsten Menschen aus der näheren Umgebung“, sagt Schnoege.

Buntstifte und Tische sollen gespendet werden

Zudem möchte Schnoege die aus dem Josephs übrig gebliebenen Buntstifte und auch einige Tische spenden. „Gerne an eine Kita aus Wennigsen“, sagt er. Interessenten können sich per E-Mail an d.schnoege@the-art-of-service.de melden. Dort können sich auch Interessierte bewerben, die im neuen Lokal arbeiten wollen. Zudem sind über diese Mailadresse auch schon Reservierungen möglich, sagt der Chef der Wirtschaft.

Die Schank- und Gastwirtschaft Zum Dorfkrug soll spätestens am 11. November eröffnen, vielleicht sogar schon Ende Oktober. Geöffnet ist sie dann zunächst montags bis sonnabends ab 17 Uhr und sonntags ab 12 Uhr. „Wenn alles gut läuft, wollen wir dann sieben Tage die Woche ab 12 Uhr öffnen“, sagt Schnoege.

