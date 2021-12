Wennigsen

Bürgerinnen und Bürger, die sich auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus testen lassen möchten, haben in der Gemeinde Wennigsen jetzt eine weitere Anlaufstelle. Auf dem ehemaligen Raiffeisengelände an der Degerser Straße 24 ist seit Montag ein neues Testcenter in Betrieb – das erste in der Wennigser Ortschaft, das auch am Wochenende geöffnet ist.

Betreiber des Centers „Corona-Schnelltest am Deister“ ist Christian Strietzel aus Wennigsen. „Wir erhoffen uns, damit einen kleinen Beitrag in der Pandemie leisten zu können, um möglichst frühzeitig im kommenden Jahr wieder zu einer Art Normalität zurückkehren zu können“, sagt er. In dem direkt an der Degerser Straße gut sichtbar aufgestellten Container werden die gängigen POC-Antigen-Schnelltests durchgeführt. Das Testergebnis steht in der Regel innerhalb von 15 Minuten fest und wird auf Wunsch auch per E-Mail zugestellt, „um lange Wartezeiten vor Ort zu vermeiden“, so Strietzel. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht nötig. Pro Person ist laut Betreiber täglich ein Test gratis.

Lückenschluss am Sonnabend und Sonntag

„Wir freuen uns, dass den Wennigserinnen und Wennigsern nun eine weitere Testmöglichkeit zu Verfügung steht, insbesondere weil sie das Angebot an sieben Tagen nutzen können“, erklärt Michelle Plath aus dem Corona-Krisenstab der Verwaltung. Schließlich sind Anlaufstellen am Wochenende in der Gemeinde rar gesät. Wer bislang am Sonnabend oder Sonntag dringend einen offiziellen Test benötigte, musste schon bis nach Bredenbeck fahren. Das dortige Testzentrum (Deister Straße 21) hat täglich geöffnet, allerdings lediglich drei Stunden von 16 bis 19 Uhr. Der Testbus im Wennigser Ortskern an der Hagemannstraße (zwischen Altenheim und Blumenladen) ist sogar nur montags, mittwochs und freitags von 8 bis 13 Uhr im Einsatz.

Insofern ist das neue Zentrum ein sinnvoller Lückenschluss „mit arbeitnehmerfreundlichen Uhrzeiten“, wie Strietzel betont. Es hat vorerst werktags von 6.45 bis 19 Uhr geöffnet, sonnabends und sonntags von 8 bis 13 Uhr. An den Feiertagen gelten besondere Zeiten: Heiligabend und Silvester von 8 bis 14 Uhr, am ersten und zweiten Weihnachtstag von 9 bis 15 Uhr.

Auch Apotheken testen

Mittlerweile bieten auch folgende Apotheken Corona-Schnelltests an: Klosterapotheke (Hauptstraße 5a), montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 12 Uhr, donnerstags von 8 bis 11 Uhr, dienstags und freitags von 15 bis 17 Uhr; Bergapotheke (Hauptstraße 29), dienstags und freitags von 8 bis 12 und 15 bis 17 Uhr, donnerstags von 8 bis 11 Uhr.

Von André Pichiri