Bredenbeck

Es geht um wichtige Projekte, aber auch um anstehende Termine und kleinere Probleme oder Ärgernisse: Die Themen sind Jahr für Jahr vielfältig, wenn in Bredenbeck die Vertreter aller Vereine, Verbände, Initiativen, Einrichtungen und Organisationen beim traditionellen Neujahrsgespräch zu einem Gedankenaustausch zusammenkommen.

Seit mehr als 40 Jahren schon lädt die SPD-Abteilung Bredenbeck/Evestorf/Holtensen zu dem Treffen ein. Am Sonnabend haben die Teilnehmer dabei eine Premiere erlebt: „Es ist das erste Neujahrsgespräch im neuen Dorfgemeinschaftshaus“, sagte der SPD-Abteilungsvorsitzende Jonas Farwig in seiner Begrüßung.

Jahrzehntelang habe die Sportgemeinschaft das kleine Sporthaus am Waldrand für das Treffen zur Verfügung gestellt, sagte Farwig und sprach dafür seinen Dank aus. Den Umzug in den komfortableren DGH-Neubau nutzte Farwig aber auch für einen Appell: „Diese Veranstaltung gilt nicht ohne Grund als Netzwerk und Ideenschmiede, also hoffen wir, dass es so bleibt“, sagte er und forderte damit auch konstruktive Impulse ein.

Zur Galerie Beim traditionellen Neujahrsgespräch der SPD in Bredenbeck haben Vertreter der Vereine, Einrichtungen und Organisationen zurückgeblickt, Termine ausgetauscht und über wichtige Dorfprojekte gesprochen.

25 Redebeiträge in zwei Stunden

Nötig war dies jedoch nicht. Das Neujahrsgespräch ist zwar Jahr für Jahr ein zwangloses Treffen in entspannter Atmosphäre. Trotzdem nutzen die Teilnehmer die Zusammenkunft als ergiebiges Netzwerk, informieren sich gegenseitig über wichtige Termine und bitten einander auch um Lösungsvorschläge. Nach etwa zwei Stunden hatten insgesamt 25 Vertreter in kurzen Redebeiträgen über ihre Projekte in Bredenbeck berichtet – in alphabetischer Reihenfolge.

Schnelle Lösungen für kleine Probleme

Es sind vor allem die kleinen Probleme, für die mit gegenseitiger Unterstützung in dem Netzwerk schnell unbürokratische Lösungen gefunden werden: Weil der Sportgemeinschaft nach dem Abriss der früheren Gaststätte Seidensticker inzwischen ein kleiner Informationskasten fehlt, bot der Dorfverein den Sportlern kurzerhand seinen nicht mehr zwingend benötigten Kasten an der Apotheke an. Dem Cheforganisator des Adventsmarktes, Dirk Schnelle, wurde in der Versammlung versichert, dass ihm bei der Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden Mitorganisator Klaus Koberstein-Schwarz geholfen werde.

Probleme in der alten Schule

Unterstützung sicherte Wennigsens Bürgermeister Christoph Meineke dem Heimat- und Kulturverein zu. Die Vorsitzende Bärbel Back hatte sich zuvor über die Zustände während der weiterhin andauernden Sanierungsarbeiten in der alten Dorfschule beklagt, in der sich die Heimatstube des Vereins befindet. „Das Gebäude ist nicht immer gesichert, jeder geht rein und raus, wie er will“, berichtete Back. In der vergangenen Woche sei sogar ein Schlüsselschrank aufgebrochen worden. „Außerdem räumen die Handwerker nicht auf“, schimpfte Back. Der Bürgermeister hatte von diesen Problemen bislang noch nichts gehört. Er werde sich umgehend darum kümmern, versprach Meineke.

Grundschulsanierung rückt näher

Meineke selbst hatte über kleine Fortschritte beim Bredenbecker Hochwasserschutz und bei den Planungen für das Neubaugebiet Im Bergfelde informiert. Gute Nachrichten brachte der Bürgermeister hinsichtlich der geplanten Sanierung der Grundschule mit: Nach der europaweiten Ausschreibung sollen demnach Ende Februar die ersten Aufträge erteilt werden. „Der erste Sanierungsabschnitt könnte nach den Sommer- oder Herbstferien beginnen“, sagte Meineke.

Lesen Sie auch:

Von Ingo Rodriguez