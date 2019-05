Bei einem Unfall auf der L 391 bei Wennigsen ist in der Nacht zu Mittwoch ein 18-Jähriger ums Leben gekommen. Zwei 16-Jährige und der 19 Jahre alte Fahrer trugen schwere Verletzungen davon. Sie waren mit einem Audi unterwegs, hatten sich mit dem Wagen überschlagen und waren in dem Fahrzeug in einen Bach gestürzt.