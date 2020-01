Wennigsen

Die Teilnehmerzahl bei den Fridays-for-Future-Demonstration in Wennigsen ist weiter gesunken. Zum dritten Mal zogen Schüler an der Sophie-Scholl-Gesamtschule los, um erst in Wennigsen und dann in Hannover für das Klima zu demonstrieren. Allerdings schlossen sich dieses Mal nur etwa 30 Teilnehmer dem Protestzug an. Bei der ersten Demo im September waren es noch rund 300 Schüler, bei der zweiten im November etwa 50 gewesen. Das Wennigser Bündnis startete am Freitag an der KGS am Bürgermeister-Klages-Platz, marschierte zum Rathaus, wo es eine Zwischenkundgebung gab, und fuhr von dort nach Hannover.

Bei der dritten Fridays-for-Future-Demonstration in Wennigsen kommen rund 30 Teilnehmer. Quelle: Lisa Neugebauer

Orga-Team rechnete mit wenigen Teilnehmern

Das Organisationsteam hatte dieses Mal mit einer geringen Anzahl gerechnet. „Die Motivation der ersten Demo hat sich etwas verlaufen“, sagt der 17-jährige Meno Stemmermann. Auch wegen der winterlichen Temperaturen hätten zudem mehrere Schüler abgesagt. „Das haben wir auch schon bei den Demonstrationen vor den Gemeindesitzungen festgestellt.“ Außerdem habe sich das Wennigser Organisationsteam der Winterpause des Fridays-for-Future-Teams in Hannover angeschlossen und wenig Werbung gemacht, ergänzt der 18-jährige Lukas Farwig.

Meno Stemmermann (17) und Lukas Farwig (18) vom Orga-Team der Fridays-for-Future-Demonstrationen hoffen, dass bald wieder mehr Schüler aktiv werden. Quelle: Lisa Neugebauer

Um die Teilnehmerzahl beim nächsten Mal wieder zu steigern, veranstaltet das Team aus Wennigsen am Dienstag, 25. Februar, um 17 Uhr ein Treffen im Haus der Jugendpflege, Argestorfer Straße 4a. Sie wollen mehr Aktive finden, die sich bei der Organisation einbringen. Bisher besteht die Ortsgruppe aus Wennigsen lediglich aus acht Leuten, die schon beim ersten Treffen dabei waren. „Wir wollen noch andere miteinbeziehen und wieder aktiver werden“, sagt Stemmermann. „Wir brauchen Unterstützung.“

Mathilda (15), Lotta (15) und Tarja (15) unterstützen die Klimademos in Wennigsen jedes Mal. Quelle: Lisa Neugebauer

Von Lisa Neugebauer