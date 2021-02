Wennigsen

Nur noch zwei Menschen in Wennigsen sind aktuell mit Corona infiziert, neue Fälle sind in den vergangenen 24 Stunden nicht hinzugekommen. Das teilt das Gesundheitsamt der Region Hannover am Mittwochmittag mit. Die Sieben-Tagen-Inzidenz in Wennigsen bleibt damit weiter sehr niedrig und liegt am Mittwoch unverändert bei 7,0 – wie in den letzten zwei Tagen auch.

Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Personen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen positiv auf Corona getestet wurden und wird auch als Basis für politische Entscheidungen genommen. Der Inzidenzwert für die Region Hannover liegt aktuell bei 109,3. Negativer Spitzenreiter aller 21 Regionskommunen ist Wunstorf mit einer Inzidenz von 170,7.

Die Zahl der seit dem Ausbruch infizierten Wennigser liegt weiter bei 197.

Von Jennifer Krebs