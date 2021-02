Wennigsen

Otto Cap ist auf der Suche nach Antworten. Da die Person, um die es dabei geht, schon vor vielen Jahren gestorben ist, gestaltet sich seine Suche besonders schwierig. Cap wagt trotzdem einen Versuch, er hofft auf Unterstützung und Tipps aus der Bevölkerung, um mehr über das Leben eines anderen Otto Cap zu erfahren – das Leben seines Vaters.

Von 1925 bis 1930 in Steinkrug

Sein Vater sei 1901 in Wien geboren, erzählt Cap. „Er befand sich von 1925 bis 1930 als Berufsradrennfahrer im Dienst der Firma Opel.“ Cap berichtet, dass sein Vater und dessen Bruder Walter von der damaligen Fahrradfabrik Opel Verträge vorgelegt bekommen hätten, die zumindest so verlockend gewesen sein müssen, dass die beiden von Österreich nach Deutschland zogen – genauer gesagt nach Steinkrug. Der Vater habe „seine Anni“ zurücklassen müssen. Diese sei ihm aber später nach Deutschland gefolgt. Am 22. April 1929 heirateten die beiden und feierten eine Doppelhochzeit, offenbar mit einem Rennfahrerkollegen, hat der Sohn recherchiert. Dann seien seine Eltern zurück nach Österreich gezogen.

„Ich habe sonst so gut wie keine Informationen über die Zeit in Deutschland“, bedauert Cap, der in Wien lebt. Viele Fragen sind noch offen. Wieso wohnte sein Vater als Radrennfahrer ausgerechnet in Steinkrug? Wie genau lebte er dort und wer war das Ehepaar, mit dem seine Eltern die Doppelhochzeit feierten? Um welche Kirche handelt es sich auf dem Foto?

Otto Cap möchte herausfinden, mit wem seine Eltern die Doppelhochzeit feierten – und in welcher Kirche. Quelle: privat

Otto Cap hat die Gemeinde Wennigsen um Hilfe gebeten, die nachgesehen hat, welche Meldeunterlagen noch vorhanden sind. Herausgekommen ist allerdings nur, dass es sich offenbar nicht um die Holtenser Kirche handelt. Ansonsten wurde man in den alten Kirchenbüchern nicht fündig.

Dass es damals einen Radfahrverein in Bredenbeck gegeben hatte, ist hingegen bestätigt. Denn 2009 wurde bei der Restaurierung des Bredenbecker Denkmals eine Zeitkapsel aus dem Jahr 1921 ausgegraben, in der sich auch ein Dokument zur Geschichte des Radfahrvereins befand.

Eine Anfrage an Opel selbst konnte kein Licht ins Dunkel bringen. Das Unternehmen sei „alles zur Fahrradgeschichte durchgegangen“, berichtet Otto Cap, hätte aber leider bis auf ein Foto nichts zu seinem Vater finden können. Auf alten Fotos, die der Sohn besitzt, sieht man den Vater als Sieger abgebildet. Bekannt ist, dass Opel um 1920 einer der größten Fahrradproduzenten weltweit war. Das kläre aber beispielsweise nicht die Frage, sagt Cap, wieso sein Vater in Steinkrug gewohnt habe.

Wieso habe sein Vater so weit vom Beschäftigungszentrum des Dienstgebers, der damaligen Fahrradfabrik Opel in Rüsselsheim, sein Quartier gehabt? Wurden die Berufsfahrer mitunter gezielt an verschiedenen Orten Deutschlands stationiert, um die Marke Opel überall in Deutschland durch Berufsrennfahrer zu repräsentieren?

Wer hat Informationen?

Cap hofft nun auf die Mithilfe der Wennigser Bürger. „Groß ist die Chance freilich nicht, weil kaum noch Zeitzeugen vorhanden sind, auch ich bin ja schon 88 Jahre alt und möchte doch meinem Vater noch eine Erinnerung schaffen“, sagt Cap. Wer weiterhelfen kann, schreibt eine E-Mail an wennigsen@haz.de oder wennigsen@neuepresse.de. Die Informationen werden dann weitergegeben.

Von Janna Silinger und Jennifer Krebs