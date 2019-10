Wennigser Mark

Ungezwungen und aus dem Stand heraus gemeinsam ein Lied anstimmen: Wenn sich bis zu 30 Dorfbewohner regelmäßig mit dem leidenschaftlichen Hobbymusiker Heiner Brockmann im Corvinus-Zentrum in Wennigser Mark zum offenen Singen treffen, spielen Textsicherheit und Notenkenntnisse keine große Rolle. „Für mich gibt es keine falschen Töne, sondern höchstens Tonvariationen“, sagt der 60-jährige Klavierspieler. Einmal im Quartal bietet der Verlagskaufmann die Aktion ehrenamtlich an. Auch dieses Mal sind wieder rund 15 Teilnehmer gekommen, um gemeinsam bekannte und unbekannte Lieder anzustimmen – vorwiegend ältere Frauen und Dorfbewohnerinnen mittleren Alters, aber auch ein junger Mann.

Zahlreiche Dorfbewohner nehmen am offenen Singen im Corvinus-Zentrum teil. Quelle: Ingo Rodriguez

Den Text eines weniger bekannten Stückes der weltbekannten Popgruppe Bee Gees müssen die Dorfbewohner nicht kennen. Brockmann hat für 14 Lieder Textblätter und teilweise auch Noten mitgebracht. „Es sind einige Wunschstücke dabei“, sagt er und stellt den Teilnehmern auf seinem Keyboard kurz die Melodie des Bee-Gees-Songs vor. Dann geht es schon los. Der Refrain von „Morning of my Life“ hallt durch den Saal der früheren Kapelle.

Berufsmusiker war Brockmann nie. „Ich habe Klavierspielen gelernt und die Musik immer als Ausgleich zum Alltag gesehen – mit Freunden, als Medizin quasi“, sagt er. Als junger Mann habe er mal in einer Band gespielt. Außerdem habe er etwa 15 Jahre lang bei der Gospelinitiative Gehrden (GiG) gesungen. „Eine Gesangsausbildung habe ich aber nicht“, sagt Brockmann. Es sei eine Herzensangelegenheit für ihn, gemeinsam mit anderen Musik zu machen und zu singen. „Das ist vor allem ein Angebot für Menschen, die gerne mal sporadisch singen, sich aber nicht trauen, bei einem Chor mitzumachen“, sagt der 60-Jährige.

Heiner Brockmann trifft sich regelmäßig mit zahlreichen Dorfbewohnern zum gemeinsamen Singen. Quelle: Ingo Rodriguez

Ungezwungen in lockerer Atmosphäre singen, ohne den Druck eines Auftritts zu spüren – das gefällt auch Rolf Zenner aus Bredenbeck, der regelmäßig dabei ist. „Ich bin ein freier Sänger. Vereinskram ist nicht so mein Ding“, sagt er. Für das nächste Stück gibt der Mann den Teilnehmern einen Tipp: Die Melodie entspreche dem deutschen Lied „An der Nordseeküste“ des Duos Klaus & Klaus, sagt er vor dem Auftakt von „The Wild Rover“ von der Band The Dubliners. Zwar dauert es bis zur dritten Strophe, bis das rhythmische Klatschen der Sänger im Refrain im gleichen Takt zu hören ist. Aber das stört niemanden.

Ungezwungen ein Lied anstimmen: Heiner Brockmann singt gemeinsam mit Dorfbewohnern. Quelle: Ingo Rodriguez

Nach einer kurzen Pause mit Tee und Gebäck fragt vor dem Lied „Über sieben Brücken musst Du gehen“ der ostdeutschen Band Karat niemand nach der Melodie. Weil das Stück den Teilnehmern so gut gefällt, singen sie nach kurzer Rücksprache die erste Strophe gleich noch einmal. „Aber bitte eine Tonart tiefer, das war mir zu hoch“, bittet eine Frau in der ersten Reihe.

Auf die Frage nach dem Grund für ihre regelmäßige Teilnahme an der Aktion sind sich alle Sängerinnen und Sänger einig. „Ich singe einfach gern“, sagen die Befragten fast gleichlautend. Kurz zuvor, nach dem Abschlusslied, hatten sie dem Leiter für die gute Vorbereitung lange Applaus gespendet. Wie vielfältig das Programm Brockmanns ist, zeigt sich auch nach der Veranstaltung: „Vielleicht bringe ich nächstes Mal ein Lied aus den Achtzigern von Nena mit“, sagt er zum Abschied.

Von Ingo Rodriguez