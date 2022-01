Wennigsen

Rutsche, Schaukel, Sandkasten? Oder doch ein bisschen kreativer? Wie soll der neue Spielplatz aussehen, den Wennigsen an der Degerser Straße plant? Um Vorschläge für die Gestaltung zu bekommen, will die Gemeinde kurzfristig eine Bürgerbeteiligung durchführen. Besonders die Eltern der Kita-Kinder und Grundschüler sind dabei gefragt.

Videokonferenz per GoToMeeting

Als Termin ist Mittwoch, 19. Januar, vorgesehen. Die Veranstaltung soll ab 19 Uhr digital per GoToMeeting ablaufen. „Eingeladen sind neben den direkten Anwohnerinnen und Anwohnern vor allem die Eltern der Kinder, die den Spielplatz später nutzen werden“, sagt Wennigsens Wirtschaftsförderin Maike Bormann. Sie bekommen auch ein Infoschreiben von der Verwaltung. Die Zugangsdaten zu der Videokonferenz werden am Tag der Veranstaltung aber auch über die Internetseite der Gemeinde wennigsen.de zugänglich sein.

345.000 Euro für den Ortskern

Die neue Wennigser Rats-Arbeitsgruppe zur City-Perspektive hatte in ihrer Sitzung am Montag entschieden, dass der Spielplatz an der Degerser Straße das erste Projekt werden soll, mit dem die Gemeinde beim Landes-Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“ startet. Bis zum 31. März ist Zeit, den Antrag für den Spielplatz auszuarbeiten, vom Rat beschließen zu lassen und bei der NBank einzureichen. Der geplante Gemeinde-Spielplatz neben Caleidis soll ein Areal für Kinder bis zehn Jahre werden. In dem Neubaugebiet selbst hat der Bauträger keinen richtigen Spielplatz vorgesehen, was bei den Familien dort bereits für Unzufriedenheit sorgt.

Bürgerbeteiligungstool ist online

Mitreden sollen die Wennigserinnen und Wennigser nicht nur beim Spielplatz. Insgesamt darf Wennigsen 345.000 Euro EU-Fördermittel für seinen Ortskern ausgeben aus dem Landes-Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“, für das sich die Gemeinde beworben hatte. Die Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, ihre Ideen einzubringen, wofür das Geld ausgegeben werden soll. Über ein eigens eingerichtetes Onlineportal auf wennigsen.de können Projektvorschläge eingereicht werden. Dieses Bürgerbeteiligungstool ist inzwischen freigeschaltet und kann genutzt werden. Es wird voraussichtlich bis zum 9. Februar online sein.

Von Jennifer Krebs