Kein Empfang? In der Wennigser Mark am Deisterrand ist das für viele Bürger der Normalfall. Sie müssen für jeden Anruf das Haus verlassen, weil sie nur auf der Straße oder im Garten Empfang haben. „Ein großes Ärgernis“, sagt Bürgermeister Christoph Meineke – doch die Mobilfunkanbieter sehen sich nicht in der Verantwortung.