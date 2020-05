Wennigsen

Das Koordinationsteam, das die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde Wennigsen plant, hat das Fest am 26. September aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Das teilten Jörg Albrecht, Janine Herrmann, Carsten Mehlhop und Gunnar Supper am Dienstagabend mit. Die Feier werde auf das kommende Jahr verschoben. „Auch wenn die Sicherheitsmaßnahmen derzeit gelockert werden, ist das Risiko zur Durchführung einer so großen Party zu groß“ sagte Mehlhop.

Charakter des Festes wäre verändert

Die Entscheidung sei in Absprache mit Bürgermeister Christoph Meineke gefallen, denn die Gemeinde ist der Veranstalter der Feierlichkeiten. Meineke hatte sich sowohl mit den Ortsbürgermeistern als auch mit den Fraktionsvorsitzenden abgestimmt: Es habe Einmütigkeit zur Verschiebung der Feier geherrscht, teilte der Bürgermeister mit.

„Es soll ein Fest für alle Generationen werden – wenn Risikogruppen zu Hause bleiben müssen, dann ist der Charakter des Festes nicht mehr der, den wir uns wünschen“, sagte Meineke. Man wolle lieber zu einem späteren Zeitpunkt gemeinsam feiern. Das war auch für die Koordinatoren der Hauptpunkt, das Fest abzusagen. Und auch die Abstandsregeln würden zu einer gehemmten Stimmung führen, befürchten die Koordinatoren. Sie hoffen, dass im nächsten Jahr wieder annähernd Normalität herrsche.

Zeigen stolz Wennigsens Flagge: Das Koordinationsteam der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum der Gemeinde hofft auf Normalität im nächsten Jahr. Quelle: Lisa Neugebauer

„Schade, dass wir Entscheidung treffen müssen“

Auch wenn er die Absage des Festes für richtig hält, bedauert Mitorganisator Albrecht die Situation: „Der Dampfer war gerade in Fahrt gekommen und dann kam die Corona-Krise. Es ist sehr schade, dass wir diese Entscheidung treffen müssen“ sagte er. Doch etwas Gutes habe die Verschiebung um ein Jahr auch, sagte Mehlhop. „Wir haben die Chance, dass wir das Fest noch besser machen.“

Auch wenn das Programm schon stand – Geld hatte das Koordinationsteam noch nicht ausgegeben. „Darum sagen wir das Fest auch jetzt ab“, sagte Mehlhop. So könnten sich Vereine darauf einstellen und müssten vorerst nichts kaufen. Auch mit Blick auf die Wennigser Wirtschaft sei eine Verschiebung sinnvoll, finden die Organisatoren. Viele Selbstständige würden derzeit um ihre Existenz ringen und einen späteren Termin bevorzugen.

Vereine können Ideen einbringen

Viele der rund 40 Gruppen, Vereine und Organisationen, die sich bereits zur Teilnahme am Fest angemeldet hatten, haben ebenfalls zugesagt, nächstes Jahr dabei zu sein. Wer von ihnen sich noch Aktivitäten für das Fest überlegen möchte, kann diese per E-Mail an das Koordinationsteam unter orgateam50Jahre@web.de schicken.

Der Hof der Sophie-Scholl-Gesamtschule soll der Schauplatz der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum der Gemeinde Wennigsen werden – allerdings nun erst im nächsten Jahr. Quelle: Lisa Neugebauer

Neuer Termin soll auf Herbstbeginn fallen

Als neuen Termin für das Fest wird ein Wochenende nach den Sommerferien 2021 favorisiert. Derzeit erarbeitet die Wirtschaftsförderin Maike Bormann eine Übersicht, welche Feste und Veranstaltungen für 2021 und 2022 geplant sind. Es zeige sich bereits jetzt, dass 2021 und 2022 eine Vielzahl an nachzuholenden Festen anstehen würden, sagte Bürgermeister Meineke. „Sowohl im Kernort als auch in den Ortschaften wird eine Menge los sein und das Gemeindeleben dann wieder volle Fahrt aufnehmen.“

Klar ist aber schon jetzt: Wie auch in diesem Jahr geplant war, wird das Fest auf dem Gelände der Sophie-Scholl-Gesamtschule stattfinden. Dort habe man viel Platz, mit der Sporthalle eine Schlechtwettervariante und alle nötigen Sanitäranlagen, Wasser und Strom. „Wir haben dann alles an einem Ort und die Gemeinde kann zusammen feiern“, sagte Herrmann.

Von Lisa Neugebauer