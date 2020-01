Wennigser Mark

Der Ortsbrandmeister der Wennigser Mark, Thorsten Schmedes, ist bei der Jahresversammlung mit 15 Ja- und drei Neinstimmen für sechs weitere Jahre wiedergewählt worden. Ob bei Diensten, Einsätzen, Festen, Geburtstagen oder anderen Feierlichkeiten: Die Feuerwehr sei an 160 Tagen im vergangenen Jahr aktiv unterwegs gewesen, berichtete er. Als eine der kleinsten Feuerwehren in der Gemeinde sind die Rettungskräfte gut aufgestellt. Aktuell gibt es 24 aktive und 176 fördernde Mitglieder im Ort. Zu 14 Einsätzen musste die Feuerwehr in 2019 ausrücken.

Ortsbrandmeister Thorsten Schmedes (links) und sein Stellvertreter Holger Friedrichs (rechts) ehren Karl-Heinz Melzer und Heiko Schilling für 40-jährige Mitgliedschaft. Quelle: Julia Heumann-Friedrichs

Brandabschnittsleiter und stellvertretender Regionsbrandmeister Eberhard Schmidt lobte in seinen Grußworten: „Eure Arbeit ist in der Bevölkerung gut angekommen.“ Auch von Seiten der Politik freute man sich über das Engagement. Denn die Märker Feuerwehr hat eigenständig ein Konzept für ein neues Fahrzeug erstellt, was in die alte Halle auch hineinpasst und als Allround-Fahrzeug individuell für die Bedürfnisse geeignet ist. Von der Politik gab es bereits grünes Licht. „Ich hoffe, dass Ihr altes LF8 bis zur Neubeschaffung durchhält“, sagte Feuerwehrausschussvorsitzende Angelika Schwarzer-Riemer.

Neues Fahrzeug hat 1000-Liter-Tank

Gemeindebrandmeister Uwe Bullerdiek teilte mit, dass das neue Fahrzeug der Wennigser Mark für den gesamten Nordabschnitt des Gemeindegebietes als sogenanntes Vegetationsbrandfahrzeug mit eingebunden werden soll, da es klein und wendig sei und 1000 Liter an Bord habe. Außerdem haben die Märker Feuerwehrleute bereits einen speziellen Tragekorb mit Material für Vegetationsbrände erhalten.

Sind seit 25 Jahren aktiv in der Feuerwehr: Silke Ommen (links) und Stefanie Löwenstein. Quelle: Julia Heumann-Friedrichs

Silke Ommen und Stefanie Löwenstein sind bei der Jahresversammlung der Märker Feuerwehr für 25-jährige aktive Mitgliedschaft geehrt worden. Die fördernden Mitglieder Karl-Heinz Melzer und Heiko Schilling erhielten eine Ehrung für 40-jährige Zugehörigkeit.

Wurden befördert: Andreas Matloch ist jetzt Feuerwehrmann und Julia Heumann-Friedrichs Oberfeuerwehrfrau. Quelle: Julia Heumann-Friedrichs

Julia Heumann-Friedrichs wurde zur Oberfeuerwehrfrau befördert. Andreas Matloch ist jetzt Feuerwehrmann.

Lesen Sie auch

Von red