Evestorf

Innerhalb weniger Monate hat die Ortsfeuerwehr Evestorf ein Konzept für den Neubau eines Feuerwehrhauses entwickelt, nachdem die ursprünglichen Planungen für eine Erweiterung am jetzigen Standort gescheitert waren. Ortsbrandmeister Harm Kolberg und dessen Stellvertreter Frank Wenzel hoffen jetzt auf die Unterstützung von Politik und Verwaltung in der Gemeinde Wennigsen, um das Projekt auf den Weg zu bringen. Bis spätestens zum Jahr 2030 sollte das neue Haus stehen, hofft Kolberg.

Zustimmung im Ortsrat

Im Ortsrat Evestorf gab es vor wenigen Tagen bereits viel Zustimmung für die Überlegungen der Feuerwehr zum Bau eines neuen Gerätehauses. Solch ein Neubau sei eine wichtige Grundlage für die Zukunftsfähigkeit einer eigenständigen Ortsfeuerwehr in Evestorf. Derzeit muss die Feuerwehr mit ihren 26 aktiven Einsatzkräften viele Abstriche an ihrem Standort machen: Im und am Gebäude fehlt der Platz, um alle Anforderungen an einen sicheren und zeitgemäßen Feuerwehrdienst zu erfüllen.

Pläne für eine Erweiterung des Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshauses haben sich nach einem Einspruch der Feuewehrunfallkasse (FUK) zerschlagen. Quelle: Frank Hermann

„Wir haben akute Platzprobleme und sind schon seit Jahren auf der Suche nach einer Lösung“, sagt der stellvertretende Ortsbrandmeister Frank Wenzel. Lange Zeit planten die Evestorfer mit einer Erweiterung des jetzigen Gebäudes am Rießenfelde, das eine bauliche Einheit von Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus bildet. Allerdings scheiterten die Überlegungen zu einem Anbau am Einspruch der Feuerwehrunfallkasse (FUK). „Aus Sicht der Unfallverhütung können wir dieser Planung nicht zustimmen“, heißt es in einer FUK-Stellungnahme vom Sommer 2020.

Halle für zwei Fahrzeuge

Daraufhin entschied sich die Ortsfeuerwehr dazu, auf der Grundlage eines FUK-Musterplans einen Neubau an anderer Stelle in Evestorf zu konzipieren. Ein erster Entwurf sieht unter anderem vor: Schulungsraum für 32 Personen, eine Herrenumkleide für 20 und eine Damenumkleide für acht Einsatzkräfte, Sanitär- und Sozialräume, eine kleine Küche, eine Trennung von Einsatz- und Zivilkleidung (Schwarz-Weiß-Bereich), Parkplätze für 15 Einsatzkräfte, eine Fahrzeughalle mit zwei Stellplätzen sowie einen Übungsplatz zur Hofausbildung vor der Halle.

Zum Entwurf gehören Varianten in ein- oder in zweigeschossiger Bauweise. Bei zwei Geschossen seien die Außenmaße für das benötigte Grundstück geringer. Kolberg und Wenzel rechnen mit einer Größe von rund 1500 Quadratmetern für das Feuerwehrgrundstück und beschäftigen sich bereits mit ersten Ideen für die Standortwahl.

Gemeinde ist gefordert

Ein Standort innerhalb des bebauten Kernortes sei problematisch. Sinnvoller sei ein Neubau an der Ortsdurchfahrt (Hannoversche Straße), zum Beispiel in Höhe der Einmündung Süderweg in Richtung Holtensen. Mit dem Neubaukonzept habe die Ortsfeuerwehr wichtige Vorarbeiten geleistet. Nun sei die Gemeinde Wennigsen bei der Umsetzung gefordert – etwa bei der Detailplanung, der Kostenermittlung und der Grundstückssuche.

Mit ihrer Eigeninitiative wolle die Evestorfer Feuerwehr nicht vorpreschen, sondern sehe auch den Bedarf an neuen Häusern bei anderen Ortsfeuerwehren in Degersen, Bredenbeck und der Wennigser Mark. „Aber unser jetziger Standort ist keine Dauerlösung. Und wir müssen unseren Kameraden eine Perspektive für ihren ehrenamtlichen Einsatz aufzeigen“, erläutert Kolberg. Denn ebenso wie sein Stellvertreter Frank Wenzel gehe er davon aus, dass Evestorf eine eigenständige Ortsfeuerwehr behält.

Von Frank Hermann