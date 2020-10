Holtensen

Der Ortsrat Holtensen hat sich jetzt dafür ausgesprochen, dass das Unternehmen Regiobus seinen neuen und modernen Betriebshof in Wennigsen baut. „Wir stehen zwar noch ganz am Anfang der Gespräche“, betonte Ortsbürgermeister Wilhelm Subke. Grundsätzlich fände aber auch der Ortsrat eine Ansiedlung von Regiobus gut, weil es die Kommune wirtschaftlich voranbringen und Arbeitsplätze schaffen würde. Auch dem Steuersäckel täte eine Ansiedlung gut, sagte Subke. Infrage käme die Fläche zwischen McDonald’s und Evestorf im Gewerbegebiet an der Bundesstraße 217 in Holtensen oder ein Grundstück auf der gegenüberliegenden Seite.

Regiobus bringt viele Vorteile

Nachdem die Mehrheit der Politiker im Rat vor zwei Wochen den geplanten Neubau eines großen Regiobusbetriebshofes in Gehrden gestoppt hatte, hatte Wennigsens Bürgermeister Christoph Meineke seine Gemeinde für das Großprojekt ins Gespräch gebracht. Unterstützung erhielt er schnell vonseiten der Wennigser Politiker. SPD, CDU, Grüne und FDP gaben vor wenigen Tagen eine gemeinsame Erklärung dazu ab, in der sie die Vorteile eine Ansiedlung von Regiobus in Wennigsen aufzählen.

„Wir müssen die Ärmel hochkrempeln“

Das Interesse seitens der Verwaltung und auch der Fraktionen, Regiobus nach Wennigsen zu holen, ist groß. „Jetzt müssen wir die Ärmel hochkrempeln“, sagte Meineke, der sich Mitte November mit der Regiobus-Geschäftsführerin zu einem weiteren Gespräch treffen will. Bis dahin, so Meineke, habe jeder intern Zeit zum Prüfen.

Regiobus selbst spricht von einem „Vorzeigeprojekt für ganz Deutschland“. Der neue Betriebshof wird Ladesäulen für Elektrobusse haben und die Möglichkeit, Wasserstoffbusse zu betanken und zu warten. Es soll Platz für 140 Busse, zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise für 200 Busse entstehen. Außer Hallen sind Werkstätten, ein Verwaltungsbereich und ein Parkhaus für die Mitarbeiter geplant. Die Kosten liegen nach Angaben von Regiobus bei mindestens 60 Millionen Euro. Wenn der Betriebshof in Betrieb geht, soll er die Standorte in Eldagsen sowie in Wunstorf ersetzen.

