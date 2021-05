Wennigsen

Der Ortsrat Wennigsen hat sich in seiner jüngsten Sitzung dafür ausgesprochen, einen Spieltisch mit zwei Bänken auf dem öffentlichen Forges-les-Eaux-Platz vor der Gemeindebücherei aufzustellen. Damit unterstützen die Ortsratsmitglieder einen Antrag des Wennigser Präventionsrates aus dem vergangenen Sommer, diesen Bereich mithilfe solch einer Spieltischkombination aufzuwerten. Endgültig darüber entscheiden soll der Gemeinderat in seiner Sitzung am 8. Juli.

Finanziert über Spenden

Ortsbürgermeister Jan-Richard Weber hält den Vorstoß des Präventionrates für eine „gute Idee, die Aufenthaltsqualität an dieser Stelle deutlich zu erhöhen“. Einmütig habe der Ortsrat dieses befürwortet, zumal die Finanzierung über Spenden gesichert sei. Auf die Gemeindekasse kämen für die Anschaffung keine Kosten zu.

Allerdings gab der Ortsrat zu bedenken, dass der Tisch und insbesondere die beiden Bänke aus Beton wohl nicht allzu bequem und im Winter voraussichtlich sehr kalt seien. Andererseits eigne sich die glatte Betonoberfläche auf dem Tisch ideal für verschiedene Spielmöglichkeiten. Daher favorisiert der Ortsrat eine Ausführung der Betonbänke mit zusätzlichen Holzauflagen für ein bequemes Sitzen.

Zudem sei nach Ansicht des Ortsrates noch zu klären, wo genau die Spieltischkombination künftig stehen soll – entweder auf dem Rondell vor der Gemeindebücherei oder neben Sonnenuhr auf der benachbarten Rasenfläche. „Verwaltung und Präventionsrat sollten gemeinsam den Standort abklären“, sagt Ortsbürgermeister Weber.

Von Frank Hermann