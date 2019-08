Bredenbeck

Statt konstruktiv miteinander zu sprechen, endete der Streit in der Ortsratssitzung über das geplante Baugebiet am Rand von Bredenbeck mit gegenseitigen Anschuldigungen. Nicht gut an kam bei Ortsbürgermeisterin Marianne Kügler, dass Henning Dorl, Architekt und Anwohner der Königsberger Straße, zu einer Einwohnerversammlung für Donnerstag, 22. August, eingeladen hat. Bei diesem Treffen soll über das Baugebiet gesprochen werden. „Ich habe erst aus der Zeitung erfahren, dass dieses Treffen stattfinden soll“, bedauerte Kügler. Sie hätte sich gewünscht, dass „wir hier und heute im Ortsrat von den Anliegern hören, was sie sich wünschen“. Das Baugebiet war deswegen auch ein eigener Tagesordnungspunkt in der Sitzung gewesen.

„Ich sollte ein Treffen mit den Bürgern organisieren“

Dorl rechtfertigte sich und verwies auf Bürgermeister Christoph Meineke, mit dem abgesprochen gewesen sei, dass es nach den Ferien eine Veranstaltung geben soll, bei der sich die Bredenbecker dazu äußern können, wie sie sich das geplante Baugebiet am Ortsrand vorstellen. „Ich war gebeten worden, einen Termin zu organisieren“, sagte Dorl.

Er bat um Verständnis bei den Ortsratsmitgliedern, dass „wir heute inhaltlich nichts weiter zu dem Baugebiet sagen werden“. Er bat darum, die Bürgerversammlung am Donnerstag abzuwarten. Das Treffen im Dorfgemeinschaftshaus beginnt um 19 Uhr. Jeder ist eingeladen. „Hinterher werden wir dann einen Wunschzettel machen“, sagte Dorl.

Will man Im Bergfelde Mehrfamilienhäuser haben?

Das Treffen solle eine offene Diskussion werden, bei dem jeder seine Meinung sagen könne. „Wir wollen bei der Gestaltung mitreden“, sagte Dorl. Die drängendsten Fragen: Will man Im Bergfelde Mehrfamilienhäuser haben? Die Gemeinde will zwei Vollgeschosse zulassen. „Darüber müssen wir sprechen“, sagte Dorl.

Bisher fühlen sich in erster Linie die direkten Anlieger aus der Königsberger Straße noch zu wenig eingebunden in die Baugebiets-Planungen. Aber warum? „Schon häufig haben wir hier im Ortsrat darüber gesprochen und Sie konnten jederzeit Anregungen einbringen“, sagte Ortsratsmitglied und Ratsherr Jonas Farwig. Er betonte auch: Dass in dem neuen Baugebiet auch Mehrfamilienhäuser und bezahlbarer Wohnraum entstehen sollen, stünde für den Ortsrat fest.

Es steht seit drei Jahren fest, dass das Baugebiet kommt

Mark Jacobi gab ihm recht. Vor drei Jahren habe der Ortsrat beschlossen, dass dieses Baugebiet entwickelt werden soll – als Ergebnis au der öffentlichen Bürgerbeteiligung um die Zukunft von Bredenbeck, erinnerte er und zitierte sogar aus dem damaligen Protokoll. Mehrfach habe der Ortsrat seitdem öffentlich dazu aufgerufen, Vorschläge zur geplanten Bebauung zu machen.

Auch der stellvertretende Ortsbürgermeister Wolfgang Scholtz zeigte keinerlei Verständnis dafür, warum man behaupte, der Ortsrat habe sich nicht genug gekümmert und die Einwohner zu wenig aufgefordert. Solche Äußerungen seien polemisch und falsch. Ratsherr Reinhard Wiens, der beratendes Mitglied im Ortsrat ist, versuchte irgendwann, einen Schlussstrich unter die Endlosdebatte zu ziehen. „Wir müssen als Dorfgemeinschaft zusammenstehen und aufhören, mit den Vorwürfen.“

Nächster Ortsrat am 21. Oktober

Ortsbürgermeisterin Kügler verwies auf die nächste Sitzung des Ortsrats am 21. Oktober. In dieser Sitzung wird es nur um Das Baugebiet Im Bergfelde geben. Bürgermeister Meineke und Planerin Andrea Gremmer von der Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG), die das Baugebiet entwickelt, sollen dazu eingeladen werden.

Lesen Sie auch:

Anwohner wollen keine Mehrfamilienhäuser am Bredenbecker Ortsrand

Die nächsten Schritte fürs Bredenbecker Baugebiet

Anwohner wollen bei Plänen für Neubaugebiet in Bredenbeck mitreden

Von Jennifer Krebs