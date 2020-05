Gemeinde Wennigsen

Die Kitas im Wennigser Gemeindegebiet haben zwar bis auf die Notbetreuung geschlossen, dennoch arbeiten die Erzieherinnen hinter den Kulissen weiter, um den Kontakt zu den Kindern aufrechtzuerhalten. „Leider scheinen viele Menschen zu denken, dass wir alle frei haben, weil die Kitas zu sind“, sagt etwa Silke Homburg, Leiterin vom Vogelnest in Wennigsen. Das stimmt nicht, denn die Wennigser Kitas arbeiten auf Hochtouren daran, den Kindern etwas Abwechslung zu bieten.

Für die Jungen und Mädchen sei jede Veränderung in der Tagesstruktur zunächst schwer. „Wie erklärt man einem Kind, dass es freitags noch in der Kita war und jetzt nicht mehr dorthin darf?“, fragt Katrin Werner vom DRK-Kindergarten in Bredenbeck. Schließlich fiele es auch vielen Erwachsenen schwer, die aktuelle Situation zu durchblicken.

Anzeige

Doch die Wennigser lassen die Eltern nicht alleine und geben Tipps und Ideen. Eine Übersicht:

Weitere HAZ+ Artikel

Ein bunter Regenbogen im Fenster der DRK-Kita Bredenbeck soll den Kindern zeigen, dass sie nicht alleine sind. Quelle: privat

Das bietet die DRK-Kita Bredenbeck

„Wir haben mit den unterschiedlichsten Aktionen versucht, Kontakt zu den Familien zu halten und den Kindern zu zeigen, dass wir sie nicht vergessen. Und natürlich auch, um ihnen einfach eine Freude zu bereiten“, sagt Katrin Werner, Leiterin der Bredenbecker DRK-Kita. 81 Jungen und Mädchen besuchen normalerweise die Einrichtung. Nun gibt es einen Newsletter und für die Kinder eine eigens von der Kita erstellte Zeitschrift.

„Manche Kinder rufen inzwischen auch an, um einfach mal mit ihrer Lieblingserzieherin zu klönen. Es wird deutlich, dass der Bezug fehlt und die Kinder auch Sehnsucht nach der Kita und nach Normalität haben“, sagt Werner. Neuerdings gibt es in Bredenbeck auch einen „Kita-Kiosk“. Dort können sich alle Kinder Spiele, Bücher, Webrahmen, Puzzle, Sandspielzeug und Konstruktionsmaterial für jeweils eine Woche ausleihen. Familien, die den Kiosk nutzen wollen, müssen einen festen Termin vereinbaren. So können die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden.

Auch biblische Geschichten werden den Kindern der Emmaus Kita geschickt. Quelle: privat

Emmaus-Kindergarten: Ein Lied per Whatsapp und Suchspiele

Der Emmaus-Kindergarten in Wennigsen ist der einzige evangelische Kindergarten in der Gemeinde. „Wir haben den Kindern eine Anleitung zum Gottesdienst feiern geschickt und auch Geschichten“, sagt Leiterin Ortrud Ahrens. Auch die Handpuppe Esther habe den Kindern über WhatsApp ein Lied geschickt und sie hätten außerdem eine Kamishibai-Geschichte, eine Bildergeschichte, bekommen.

„Besonders angesprochen hat die Kinder, dass jede Erzieherin ihrem Bezugskind einen persönlichen Brief geschrieben hat“, sagt Ahrens. „Da kamen viele Antworten.“ Außerdem erstellen die Erzieherinnen Suchspiele. Sie fotografieren Dinge in der Kita und die Kinder sollen sich so an die Räume erinnern.

Wie die Familien mit der Situation umgehen, sei ganz unterschiedlich, sagt Ahrens. Einige wüssten nicht, wie sie ihre Kinder neben der Arbeit beschäftigen sollen. Andere sind froh, sich nun ganz auf die Familie konzentrieren zu können. Die Kita-Leiterin und ihr Team haben daher auch Anleitungen für Eltern erstellt, wie sie ihren Kindern die aktuelle Situation erklären können.

Kita Vogelnest aus: Bastelmaterial und Besuche

Das Vogelnest im Familienzentrum hat jeden Dienstag eine neue Überraschung für die Kinder. Diese wird an den Zaun des Kindergartens gehängt. „Für die größeren Kinder gab es eine Hexe zum Basteln, die Hampelmänner macht, wenn man an einem Band zieht“, sagt Erzieherin Ute Maßberg. „Außerdem sind viele Kollegen zu den Familien gefahren“, ergänzt Vogelnest-Leiterin Sabine Homburg. Viele Kinder würden die Kita und vor allem ihre Spielkameraden zunehmend vermissen. „Aber alle haben sich über die Angebote gefreut und fühlen sich gesehen“, sagt Homburg.

Die Kita-Leiterin befürchtet aber, dass die Kinder derzeit vielerorts Zurückhaltung und Ablehnung erfahren und nicht verstehen, wieso. „Viele reagieren komisch, wenn sie zum Beispiel beim Einkaufen ein Kind sehen. Und das merken die Kinder“, sagt sie. Wie groß die Auswirkungen der langen Zeit ohne Kita und der Isolation auf die Kinder sind, könne sie nicht sagen. „Das kommt auch darauf an, wie resistent ein Kind ist“, sagt Homburg.

Für die Jungen und Mädchen des Waldorfkindergartens Sorsum gab es auch Geschenke. Quelle: privat

Waldorfkindergarten: Der „Wuchtelbote“ bringt Aufgaben

Im Marien-Waldorfkindergarten in Sorsum bekommen die Eltern und Kinder regelmäßig den „Wuchtelboten“ mit kleinen Texten, Aufgaben und Anregungen zugeschickt. Zudem versenden die Erzieher Elternbriefe mit Infos zu Organisatorischem, aber auch mit pädagogischem Inhalt, was sie für Eltern und Kinder in dieser Zeit sinnvoll halten.

Kinder, die Geburtstag haben, bekommen ihr Geschenk persönlich nach Hause gebracht. Außerdem gibt es eine Geschenkekiste für jedes Kind mit Pfingst-und Himmelfahrtsvögelchen und selbst gebackenen Keksen und Gedichten, die nach Absprache abgeholt werden können.

Märker Strolche: Videoblogger werden kreativ

Das Team der Märker Strolche versucht sich derzeit als Videoblogger – mal aus dem Homeoffice, mal direkt aus den Gruppenräumen, berichtet Leiterin Eva Kaus. 40 Kinder werden in der Kita der Johanniter sonst normalerweise in einer Kindergarten- und einer Krippengruppe betreut.

Unter anderem haben die Erzieherinnen einen Parcours im Wald gefilmt und den Kindern Wald-Rätsel geschickt. „Es gab darauf viele Reaktionen, die Kinder haben uns Briefe, Bilder und Videos geschickt“, berichtet Kaus. Regelmäßig gebe es Aktionen vor der Kita, etwa kleine Geschenke zum Abholen oder eine Steinschlange, damit die Kinder einen Grund haben, kurz vorbeizukommen.

Lesen Sie auch

Von Lisa Malecha