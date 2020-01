Wennigsen

Am Klosteramthof in Wennigsen ist am Sonnabend ein Altpapiercontainer in Brand gesteckt worden. Die Wennigser Feuerwehr rückte gegen 13.20 Uhr aus, konnte aber nicht verhindern, dass der Behälter komplett abbrannte.

Polizei greift drei Kinder auf

Zeugen hatten zuvor Kinder beobachtet, die sich bei den Containern aufgehalten hatten. Im Rahmen der Fahndung trafen Polizeibeamte in der Nähe zwei Zehnjährige und einen Elfjährigen an. Sie gaben die Zündelei aber nicht zu und wurden nach Abschluss der Sachbearbeitung wieder in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Von Jennifer Krebs