Zum Gottesdienst am Heiligen Abend ist die Wennigser Klosterkirche stets überfüllt. Die Gemeindemitglieder und andere Besucher sitzen dicht gedrängt auf den Bänken. Einige, die spät kommen, müssen sogar stehen. Das Bedürfnis, an diesem Abend in der Kirche zu sein, die vertrauten Lieder und Texte zu hören, ist offenbar groß. Und vielleicht wollen sich manche an diesem besonderen Abend tatsächlich nur schnell dieses wohlig-vertraute Weihnachtsgefühl abholen. „Trotzdem ist es schön, dass so viele zusammen den Gottesdienst feiern“, sagt Pastor Carsten Wedemeyer.

Seine Kollegin Mandy Stark empfindet das genauso. Jeder sei im Gottesdienst gern gesehen, sagt sie – egal ob Weihnachten oder an einem beliebigen Sonntag im Jahr. Dennoch ist der Gottesdienst am Heiligabend ein besonders wichtiger. Nicht nur die christliche Botschaft, die verkündet wird, auch die gesellschaftliche Botschaft, mit der die Pastoren aktuelle Herausforderungen aufgreifen, hören dann mehr Menschen als sonst.

Die Geburt Jesu: Das Fenster über der Empore in der Wennigser Klosterkirche erzählt die Weihnachtsgeschichte. Quelle: Jennifer Krebs

„Ja, die Kirche ist voll, und die Botschaft muss sitzen“, sagt Wedemeyer. Worum geht es dieses Jahr? „Um die Krippenfiguren und den Versuch, sie als Typen zu beschreiben – so, dass sie ganz modern wirken, und mit der Einladung, diese Figuren auch in sich zu entdecken“, sagt er. Die Idee für die Predigt sei ihm bereits vor längerer Zeit gekommen. „Ich musste aber den richtigen Moment finden, um sie zu schreiben. Und das funktioniert bei mir immer am besten kurz vor Heiligabend“, erzählt Wedemeyer. Aber bis dato sei er jedes Jahr immer noch rechtzeitig fertig geworden, und viel Freude mache es ihm ohnehin. „Ja, ich freue mich auf Heiligabend“, sagt Wedemeyer. Haben die Geistlichen Lampenfieber im vollen Haus? „Das gehört dazu“, gibt Pastorin Stark zu. Egal, ob 50 oder 500 Menschen zuhören. „Das ist auch gut so. Es ist eine positive Anspannung. Ich genieße die Gottesdienste mit ihrer besonderen Atmosphäre."

Viel Arbeit, aber stressig ist es nicht

Die Festtage kosteten natürlich Kraft, sagt Wedemeyer. Aber stressig seien sie nicht. Viel Arbeit hat er an Weihnachten auf jeden Fall. An drei Tagen feiert er fünf Gottesdienste. Allein am 24. Dezember sind es vier. Wedemeyer begleitet um 15 Uhr das Krippenspiel in der Johannes-Kapelle in Sorsum und hält dort hinterher um 16 Uhr die Christvesper. Um 17 Uhr geht es für ihn dann nach Degersen zum Krippenspiel im Gasthaus Zur Tenne, ehe um 18.15 Uhr die Christvesper in der Wennigser Klosterkirche beginnt. Kollegin Stark startet am 24. Dezember um 16 Uhr mit dem Krippenspiel im Corvinus-Zentrum in der Wennigser Mark und gestaltet dort um 17 Uhr auch die Christvesper. Um 22.30 Uhr predigt sie dann bei der Christnacht in der Klosterkirche.

„Ein strammes Programm, wir müssen uns zwischen den einzelnen Gottesdiensten manchmal ziemlich beeilen um von A nach B zu kommen“, sagt Stark. Wertvolle Zeit spart sie sich, indem der schwarze Talar auch im Auto einfach mal angezogen bleibt. Dann brauche sie die vielen Knöpfe an dem langen Mantel nicht mühselig auf- und zuzuknöpfen, was ganz schön lange dauern könne – erst recht, wenn man es eilig habe und noch dazu angespannt sei. Im Auto rafft die Pastorin das Gewand nur ein bisschen hoch. „Das geht schneller“, sagt Stark.

Heiligabend wird es in der Klosterkirche voll. Quelle: Björn Franz

Trotz der Vorfreude: Viele Menschen jammern über Stress an Weihnachten. „Die Adventszeit ist auch für uns eine anstrengende Zeit“, sagt Wedemeyer. Die Feiertage gut vorzubereiten, sei daher sehr wichtig. Luft holen, innehalten, sich auf den Advent besinnen und diese besinnlichen Momente bewusst erleben – so lautet der Anspruch. „Da geht es uns nicht anders als allen anderen auch“, sagt Stark, die sich an Heiligabend – zwischen Krippenspiel und Christnacht – mit Freunden trifft, die auch in der Kirche tätig sind. Mit der eigenen Familie kann Stark aber auch feiern: Nach dem Gottesdienst am ersten Weihnachtstag fährt sie zu ihren Eltern, die in Meckelfeld und in der Nähe von Wismar leben. Dort bleibt die Pastorin bis Silvester. „Dann sehe ich auch meine Schwester mit ihrer Familie“, freut sie sich.

„Die Bescherung musste immer warten“

Pastor Wedemeyer feiert mit seiner Familie daheim. Nach dem Gottesdienst muss er noch aufräumen und die Kollekte einschließen. Vor 20 Uhr wird er wohl auch an diesem Heiligen Abend nicht zu Hause sein. „Bei uns musste die Bescherung schon immer warten“, sagt er. So war es auch, als die drei Kinder noch klein waren. „Aber damals hatten sie natürlich überhaupt kein Verständnis dafür.“ Inzwischen wohnen nur noch die beiden Söhne, 15 und 17 Jahre alt, zu Hause und helfen bei den Vorbereitungen.

Und was kommt Heiligabend bei der Pastorenfamilie auf den Tisch? Kartoffelsalat mit Würstchen wie bei so vielen? Bei Wedemeyer gilt eine eher ungewöhnliche Tradition: ein Büfett nur mit Salaten und Nachtisch. Der Pastor schwärmt noch immer von der wunderbaren Karamell-Panna-Cotta vom letzten Jahr. Eine selbst gemachte Mousse au Chocolat ist eigentlich immer dabei. Und Rote Grütze mit Vanillesoße. „Die mögen alle.“

