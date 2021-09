Wennigsen

Die Erleichterung ist ihm anzumerken. „Wir sind auf Spenden angewiesen, um unser Projekt zu finanzieren. Diese Summe hilft uns enorm“, sagt Martin Wulf-Wagner, Diakon der Marien-Petri-Kirchengemeinde Wennigsen. Bei dem Projekt handelt es sich um die Kinderkantine. Das ist der pädagogische Mittagstisch der Kirchengemeinde, der Grundschulkinder aus Wennigsen mit einer warmen Mahlzeit versorgt und ihnen eine Hausaufgabenbetreuung anbietet. Die Kinderkantine hat von der Firma Paulmann aus Springe nun satte 25.000 Euro Spendengeld bekommen.

Firma fühlt sich Wennigsen verbunden

Über Anja Fahrenbusch, die zum Kirchenvorstand gehört, der wiederum Träger der Kinderkantine ist, kam der Kontakt zustande. „Ich kannte Frau Fahrenbusch bereits. Außerdem stamme ich aus Wennigsen. Da hat man natürlich ein Auge drauf, welche tollen Projekte es hier gibt“, sagt Dirk Oldenburg, Mitglied der Geschäftsführung von Paulmann. „Dann haben wir das intern besprochen und uns dafür entschieden.“ Die in Springe beheimatete Firma ist in 40 Ländern Europas tätig und stellt rund 2500 Produkte und Lichtsysteme her.

Die Kinderkantine existiert seit 2007, damals gab es zum Start 15 Betreuungsplätze. Diese Zahl hat sich mittlerweile verdoppelt. Aktuell nehmen 30 Schulkinder aller vier Jahrgänge der Grundschule Wennigsen das Angebot wahr, sie halten sich werktags von 12.30 bis 15 Uhr im Meriba auf, dem Kinder- und Jugendhaus der Kirchengemeinde am Klosteramtshof. Basis ist die Finanzierung durch Elternbeiträge und Spenden. Während der Pandemie ist das Finanzierungskonzept durch das begrenzte Betreuungsangebot und damit verbundene geringere Beitragseinnahmen allerdings in Schieflage geraten. Auch die Umsetzung des Hygienekonzepts erforderte einen Mehraufwand. Darum war die Spende umso wichtiger.

Weniger Ehrenamtliche im Einsatz

Seit einigen Monaten herrscht nun wieder Normalbetrieb in der Kinderkantine. Und doch hat Corona für weitere Kostensteigerungen gesorgt. Das zeigt sich beispielhaft an den Ehrenamtlichen, die die Basis des Betreuungsangebots sind. „Wir hatten ursprünglich 14 Ehrenamtliche, größtenteils ehemalige Lehrer im Ruhestand. Aber mittlerweile sind es nur noch sechs. Viele trauen sich noch nicht, wieder zurückzukommen und mit den ungeimpften Kindern zu arbeiten“, erklärt Melanie Günther, Leiterin der Kinderkantine. Die Folge: Die Kantine musste frühere Freiwilligendienstleistende oder Studierende anheuern, um Betrieb und Angebot aufrechtzuerhalten – dafür wird jedoch ein Stundenlohn auf 10-Euro-Basis fällig.

Von der Spende kann auch die Instandsetzung dieses Spielgeräts bezahlt werden. Quelle: Stephan Hartung

Einen weiteren Kostenfaktor schiebt die Kinderkantine mit Blick auf ihr Außengelände vor sich her. Dort befindet sich ein Spielturm, für den in Kürze eine Sanierung ansteht. Der Untergrund des Holzplateaus ist nicht mehr sicher. „Auch dafür benötigen wir das Geld der Spende, die also zu keinem besseren Zeitpunkt hätte kommen können“, sagt Wulf-Wagner erfreut. Der Diakon weist auch auf die Unterstützung durch den Kirchenvorstand hin. Er rechnet vor, dass der Jahresetat für die Kinderkantine bei mindestens 30.000 Euro liegt. Umso größer ist nun die Freude über die Paulmann-Spende.

Von Stephan Hartung