Wennigsen

Die Wennigser REWE-Kundinnen und Kunden haben dem Förder- und Freundeskreis der Grundschule Wennigsen eine große Freude bereitet: „Pfandbons im Wert von 330 Euro haben sie in den vergangenen drei Monaten über unsere Sammelbox gespendet. So viel wie noch nie“, sagt Marco Startari, Inhaber des REWE Marktes an der Degerser Straße, zufrieden.

Aber wieso stehen dann 550 Euro auf dem symbolischen Scheck, den Marian Glaser, Vorstandsvorsitzender des Fördervereins, am Mittwoch abholen durfte? „Wir haben den Betrag aus eigener Tasche noch ein wenig aufgestockt. Immerhin geht es hier um unsere Kinder im Ort“, erklärt Startari. Glaser freut sich sehr darüber: „Wir wissen zwar noch nicht genau, wofür wir das Geld einsetzen, haben aber zahlreiche Projekte, die wir finanzieren möchten.“

Lesen Sie auch Grundschule Wennigsen macht erstmals beim Bewegungspass mit

Zum Beispiel, wenn die Einschulungen anstehen: „Dann zahlen wir die T-Shirts und Caps, die alle Kinder in den ersten Klassen bekommen“, berichtet der Vereinsvorsitzende. Oder, wie zuletzt, als die Musikgruppen der Schule neue Trommeln gebraucht haben: „Es gibt viel zu tun“, sagt Glaser. Damit die REWE-Pfandaktion ein großer Erfolg wird, hatte der Förderverein auch ordentlich die Werbetrommel gerührt. „Wir haben über die Postmappen der Schülerinnen und Schüler auf die Aktion hingewiesen.“ Das scheint gut funktioniert zu haben. Wer Interesse an einer Mitgliedschaft im Förderverein der Grundschule hat, kann sich auf der Vereinswebseite informieren, unter die-grundschulfoerderer.de.

Die neuen Pfandbonspenden aus dem REWE Wennigsen gehen übrigens an die Bastlergemeinschaft der Wennigser Wasserräder. Startari sagt: „Wir freuen uns immer sehr, wenn wir den Vereinen im Ort helfen können und die Wasserräder liegen uns da natürlich auch am Herzen.“

Von Tobias Welz