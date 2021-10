Wennigsen

Was wünschen sich die Wennigser? Welche Sorgen haben sie, und wo könnte etwas in der Gemeinde verbessert werden? Nachdem die Beteiligungskonferenz des Präventionsrates zuletzt wegen Corona lediglich online stattfinden durfte, ist am 3. November wieder ein Treffen in Präsenz möglich. „Selbstverständlich gelten die Vorsichtsmaßnahmen, so muss bis zum Platz eine Maske getragen werden“, sagt Vorsitzende Karin Meyer. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Bürgersaal. Kommen darf jeder. Nicht nur Ideen sind gefragt, auch die Lenkungsgruppe muss an dem Abend neu besetzt und drei ehrenamtlich Tätige sowie drei hauptamtliche Akteure gewählt werden.

Smartbench für Bredenbeck

Den Lockdown und auch die Wochen danach hat der Präventionsrat genutzt, um weiter an seinen Projekten zu arbeiten. So wurden Spendengelder für eine Sitzgruppe vor der Gemeindebücherei gesammelt, die demnächst aufgestellt werden soll. Außerdem ist geplant, auch in Bredenbeck eine Smartbench mit Internetzugang und Ladestation aufzustellen. Die Gelder stünden bereit, nur der Ort müsse noch genau festgelegt werden, teilt der Präventionsrat mit. Wennigsens erste multifunktionale Sitzbank steht seit zwei Jahren neben der Bushaltestelle bei der Sonnenuhr am Rathaus.

Neues Förderprogramm

Der Sport-Flyer, der den Erstkontakt zu Sportvereinen erleichtern soll, wurde neu aufgelegt. Auch der Antrag zur Aufnahme in das Förderprogramm „CTC – Communities That Care“ beim Landespräventionsrat Niedersachsen wurde inzwischen genehmigt. Mit CTC hat der Landespräventionsrat eine in den USA entwickelte Methode zur Planung und Steuerung kommunaler Präventionsarbeit auf die Gegebenheiten in Deutschland übertragen.

So können mithilfe von CTC bestehende Bedarfe und Ressourcen in der Prävention ermittelt und analysiert werden, um auf dieser Grundlage effektive Maßnahmen individuell planen und realisieren zu können. Was der Wennigser Präventionsrat gut findet: Das Programm verfolgt den gezielten Einsatz von Präventionsprogrammen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit.

Von Jennifer Krebs