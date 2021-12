Wennigsen

Eigentlich wollen die Mitglieder des Wennigser Präventionsrates vor allem Gewalt und Kriminalität verhindern. Vor der Gemeindebücherei wurde am vergangenen Dienstag ein Projekt des Gremiums eingeweiht, das damit nur indirekt zutun hat: Auf dem Grünstreifen zwischen Bücherei und Klostergelände steht jetzt eine Sitzgruppe aus einem Tisch und zwei Bänken.

So wirklich fachfremd ist diese Form des Engagements für den Präventionsrat aber nicht. Die Bänke können helfen, ein gemeinsames Miteinander zu schaffen – und so Konflikte vermeiden, meint Bürgermeister Ingo Klokemann. „Wennigsen braucht Plätze, wo man sich treffen kann“, findet auch Barbara Krüger vom Präventionsrat.

Finanziert wurde das Projekt mit Spendengeldern. Dabei hätten sowohl große Unternehmen wie die Volksbank und die Sparkasse als auch Privatpersonen Gelder zur Verfügung gestellt. Außerdem habe es einen Maskenverkauf gegeben, dessen Erlöse ebenfalls für die rund 1800 Euro teure Sitzgruppe investiert wurden, erklärt Krüger.

Dankbar ist Krüger auch dem Wennigser Bauhof, der das Projekt eng begleitet habe. Die Handwerker hätten nicht nur dabei geholfen, den richtigen Platz zu finden, sondern auch das Aufstellen der Bänke und des Tisches übernommen.

„Für uns ist das ein Geschenk“

Dass der aktuelle Standort der richtige ist, findet auch Caren Bock von der Gemeindebücherei. An schönen Tagen könnten Besucher nun auch draußen in den Büchern schmökern, freut sie sich. Was in der Bücherei verboten ist, könnte sich draußen besonders anbieten: Auf den neuen Außenplätzen dürfe man auch endlich einen Kaffee beim Lesen trinken, erklärt Bock. „Für uns ist es ein Geschenk“, sagt sie.

Fertig ist das Ensemble am Kloster damit aber noch nicht. Das Jugendparlament, mit dem der Präventionsrat eng zusammenarbeitet, wolle noch einen Schrank mit Gesellschaftsspielen aufstellen, sagt Krüger. Nur wenige Meter von der neuen Anlage entfernt ist der Präventionsrat schon einmal tätig geworden: Die Smart Bench mit Internetzugang und Ladestation an der nahegelegenen Bushaltestelle geht ebenfalls auf eine Initiative des Gremiums zurück.

Von Finn Bachmann