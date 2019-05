Wennigsen

Der Präventionsrat Wennigsen bietet am Sonnabend, 15. Juni, in Kooperation mit der Verkehrswacht Calenberger Land einen Fahrradsicherheitskurs an.

In diesem Kurs haben alle Teilnehmenden die Gelegenheit, ihr aktuelles Wissen über Verkehrsregeln aufzufrischen, alltägliche und schwierige Verkehrssituationen zu üben sowie die eigene Fahrsicherheit durch praktisches Training im Fahrradparkour zu verbessern. Außerdem besteht die Möglichkeit sein eigenes Fahrrad auf Verkehrssicherheit prüfen zu lassen. An dem Kurs können Erwachsene sowie Kinder ab 10 Jahren teilnehmen. Fahranfänger und Menschen, die seit Langen mal wieder auf Rad steigen wollen, sind in diesem Kurs ebenso richtig, wie Alle, die ihr Wissen über Verkehrsregeln aktualisieren möchten, sagen die Organisatoren.

Der zweistündige Kurs beginnt um 14 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule Wennigsen. Teilnehmer werden gebeten bei der Anmeldung anzugeben, ob sie ein eigenes Rad mitbringen oder nicht. Anmeldungen sind bei der Jugendpflege Wennigsen telefonisch unter (05103) 2104 oder per E-Mail an jugendpflege@wennigsen.de möglich. Die Teilnahme an dem Fahrradtraining ist kostenlos.

Von Lisa Malecha