Wennigsen

Auf geht’s: Trotz vieler Regeln, an die man sich nach wie vor wegen Corona halten muss, macht Wennigsen beim Regionsentdeckertag mit und will seinen Besucherinnen und Besuchern am Sonntag, 5. September, ein tolles Programm bieten. In der Programmübersicht der Region Hannover ist Wennigsen die Tour 16. „Dahinter stehen eine Menge Ehrenamtliche und Vereine – das ist schön und ohne sie ginge es auch gar nicht“, sagt Amirah Adam vom Tourismusservice und bedankt sich dafür.

„Unser Ort muss lebendig bleiben“

Der Regionsentdeckertag ist Werbung für die ganze Gemeinde. Im vergangenen Jahr hatte er wegen der Pandemie in Wennigsen ausfallen müssen. Nun war es keine Frage, dass Wennigsen wieder mit dabei ist. „Unser Ort muss lebendig bleiben“, sagt Adam. Nach fast eineinhalb Jahren anstrengender Corona-Zeit merke man, dass viele Menschen die Abwechslung brauchen und auch suchen.

Was gilt es zu beachten?

Zur besseren Kontaktnachverfolgung müssen sich die Besucherinnen und Besucher bei fast allen Angeboten unbedingt vorher anmelden. Außerdem ist die Teilnehmerzahl auf 25 Personen begrenzt. „Natürlich halten wir uns an die aktuelle Corona-Verordnung“, sagt Adam. Die Teilnehmer müssen auf den Abstand achten und Maske tragen. Das komplette Programm zum Regionsentdeckertag gibt es im Internet auf entdeckertag.de. Zu allen Veranstaltungen in Wennigsen ist der Eintritt frei. Das Programm in Wennigsen umfasst vier Angebote:

Ortsspaziergang: Bei einem zweistündigen Spaziergang auf dem Mühlendammweg mit Hobbyhistoriker Winfried (“Deister-Winni“) Gehrke gibt es neue und alte Geschichten über Wennigsen. Was hat der Gockel auf der Kirchenmauer zu suchen und warum traf man sich heimlich „unter der Rose“? Treffpunkt ist um 11 Uhr vor der Klosterkirche. Anmelden muss man sich telefonisch unter (01 77) 4 97 00 21.

Denkmaltour: Mit Franz Blazek vom Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) geht es auf eine drei Kilometer lange Denkmaltour. Calenberger Hof, Zollhaus, alte Schule, Friedhof mit Mausoleum: „Ich wohne seit 47 Jahren hier und kann deswegen viel zeigen und erzählen“, sagt er. Los geht es um 15 Uhr am Bahnhof, Kurt-Schumacher Straße/Ecke Bahnhofstraße. Anmeldungen unter (0 51 03) 17 70.

Mitmachtag: Nicht nur zuschauen, sondern auch mitmachen darf man im Musicon-Atelier zur Entfaltung der Sinne an der Albert-Einstein-Straße. Von 11 bis 16 Uhr kann man sich dort an den Webstuhl setzen oder Papierschöpfen ausprobieren. Anmeldungen unter (0 51 03) 5 03 23 00.

Barbecue: Im Garten des Johanniterhauses am Kloster wird ab 12 Uhr gegrillt. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen – und Livemusik von Leon Braje. Der hannoversche Singer-Songwriter ist durch die Fernsehsendung „The Voice of Germany“ bekannt geworden. Er tritt ab 14 Uhr auf.

Von Jennifer Krebs