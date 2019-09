Holtensen

Ärger in der McDonald’s-Filiale in Holtensen: Gegen 12 Uhr am Sonnabend geriet ein 52-Jähriger mit einem Angestellten des Schnellrestaurants in Streit. Als sich beide Kontrahenten nicht beruhigen konnten, setzten sie die Auseinandersetzung vor der Filiale fort, wobei sich der 52-Jährige und sein 30-jähriger Kontrahent „wechselseitige Körperverletzungen“ zufügten, wie die Polizei berichtete. Erst die herbeigerufenen Beamten konnten die Streithähne trennen. Die Polizei nahm entsprechende Strafanzeigen beider Parteien auf.

Von Uwe Kranz