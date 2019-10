Wennigsen

Sie sind intelligent, flink und äußerst anpassungsfähig: Ratten beunruhigen zurzeit Anwohner der Hirtenstraße in der Wennigser Ortsmitte. Ein Hauseigentümer, der in der Zeitung nicht namentlich genant werden will, wird deutlich: „Die Ungezieferplage hat inzwischen Formen angenommen, die es nun rasch zu bekämpfen gilt“, sagt er.

Mieter hatten zunächst Mader vermutet

Seine Mieter hatten sich beschwert und zunächst Mader vermutet. „Wir haben umgehend reagiert und Fallen aufgestellt“, sagt der 73-jährige, dem das Haus und das Grundstück an der Hirtenstraße/Ecke Bährenkampstraße zwar gehören, der selbst aber schon seit längerem in Bad Salzuflen wohnt.

Er beauftragte einen Schädlingsbekämpfer, selbst auslösende Wildtierkameras wurden aufgestellt – und siehe da: Die Fotofalle erwischte keine Mader, sondern Ratten. Auch der Kot, den der Kammerjäger auf dem Grundstück vorfand, ließ sich eindeutig zuordnen. Um die ungebetenen Gäste zu vertreiben, legte der Kammerjäger Wirkstoffe auf dem Privatgrundstück aus. Ob diese Maßnahme genügt?

Seit Wochen werden immer wieder Ratten von Anwohnern der Hirtenstraße in Wennigsen gesichtet. Offenbar wurden die ungeliebten Nager aufgeschreckt durch Aufräumarbeiten auf einem verwahrlosten Grundstück. Quelle: Jennifer Krebs

Das Ordnungsamt der Gemeinde ist informiert. Anwohner der Hirtenstraße vermuten, dass die momentanen Aufräumarbeiten auf dem alten Gefeke-Grundstück die ungeliebten Nager aufgeschreckt haben. Das Haus stand lange leer und verwahrloste mit der Zeit. Auch der Hinterhof war zugemüllt. Ein perfekter Ort für Ratten, sagen die Nachbarn. Optimal, um sich zu ungestört zu vermehren.

Die Anwohner der Hirtenstraße wollen, dass das Ratten-Problem gelöst wird, damit sich die Tiere nicht noch weiter ausbreiten. Für den 73-jährigen Hauseigentümer steht fest: Auch die Behörden haben sich um die Rattenbekämpfung zu kümmern, denn Nager würden nicht an Grundstückgrenzen einfach Halt machen. Er hat allerdings den Eindruck, dass seine Anrufe nicht gefruchtet haben. Das Ordnungsamt unternehme nichts.

Grundstückseigentümer müssen tätig werden

Dass die Gemeinde Wennigsen sich nicht kümmert, stimmt keineswegs: Peter Brückner vom Ordnungsamt bestätigt auf Anfrage: „Es ist richtig, dass in der Ortsmitte ein Grundstück durch neue Eigentümer aufgeräumt wird. Das Grundstück war seit mehreren Jahren stark vermüllt. Im Zuge der Aufräumarbeiten haben Anwohner nun vermehrt Ratten beobachtet.“

Der neue Eigentümer sei aufgefordert worden, die Ratten auf seinem Grundstück zu bekämpfen, sagt Brückner. Er verweist auf die Verordnung über die Rattenbekämpfung im Land Niedersachsen, die vorschreibt, wer die Rattenbekämpfung in Niedersachsen durchzuführen hat und wann eine Gemeinde eingreifen muss.

Rattenbefall in der Kanalisation

Ratten sind Gesundheitsschädlinge, da sie Krankheitserreger auf Menschen übertragen können. Und Kommunen greifen erst ein, wenn eine Gesundheitsgefährdung besteht. Nach den Beschwerden der Anwohner der Hirtenstraße hat die Verwaltung in der Kanalisation tatsächlich Rattenbefall festgestellt – und dann auch reagiert. Vom Schädlingsbekämpfer wurden nun großflächig um das betroffene Grundstück herum Rattenköder im Kanal ausgelegt, die den Ratten binnen 14 Tagen den Garaus machen sollen.

Von Jennifer Krebs