Wennigsen

Die Region Hannover bietet nun auch erstmals Kinderimpfungen gegen das Coronavirus in Wennigsen an. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. Termin dafür ist am Sonnabend, 22. Januar, von 10 bis 17 Uhr im Impfzentrum in der Max-Planck-Straße 12.

Dabei handelt es sich um Erstimpfungen – die Zweitimpfungen werden dann drei Wochen später am Sonnabend, 12. Februar, ebenfalls von 10 bis 17 Uhr verabreicht. Für Kinderimpfungen ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. Erziehungsberechtigte können Termine auf dem Onlineterminportal der Region Hannover unter impfportal-niedersachsen.de buchen.

Von André Pichiri