Die Sparkasse solle ihren Service wieder ausweiten – das fordert der Rat in Wennigsen. Die Mehrheit der Regionsversammlung unterstützt diese Resolution allerdings nicht. Ein Skandal, meint die AfD-Fraktion.

Geöffnet ist die Sparkasse an der Hauptstraße in Wennigsen. Kunden können aber nur noch am Automaten Geld abheben. Quelle: Sarah Istrefaj (Archiv)