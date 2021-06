Wennigsen

Private Waldbesitzer aus der Forstgenossenschaft Wennigsen-Argestorf befürchten Rückschläge bei der Aufforstung ihrer gerodeten Waldflächen an der Münder Heerstraße im Deister: Weil viele junge Douglasien erhebliche Schäden an der Rinde sowie braune Nadeln aufweisen, droht ein erheblicher Ausfall bei den Neuanpflanzungen. Als Ursache vermuten die Genossenschaft ebenso wie die Jagdpächter einen Rehbock, der mit seinem Geweih die Baumrinde vom Stamm schält.

Fichtenbestand wurde gefällt

Friedrich Noltemeyer, Vorsitzender der Forstgenossenschaft, spricht von einem „großen Problem“ für die angestrebte Aufforstung auf den geräumten Waldflächen. Im Bereich der Münder Heerstraße oberhalb Wennigsen habe die Genossenschaft im Vorjahr ganze Fichtenbestände fällen müssen. „Trockenheit und Borkenkäfer hatten dem rund 70 bis 80 Jahre alten Baumbestand zugesetzt“, erläutert Noltemeyer.

Als Ersatz hat die Genossenschaft rund 800 junge Douglasien und Lärchen im Wert von rund 1300 Euro auf das etwa 5000 Quadratmeter große Areal gesetzt. Schnell wachsendes Nadelholz sei für den privaten Verbund der Waldbesitzer wichtig. „Wir müssen die Wirtschaftlichkeit beachten und uns mit den Holzerträgen finanzieren. Aber wir achten auch darauf, Monokulturen zu vermeiden und einen Mischwald anzustreben“, betont Noltemeyer. So habe die Forstgenossenschaft vor wenigen Monaten zum Beispiel eine ehemalige Nadelholzfläche oberhalb Argestorfs mit Eichen und Buchen bepflanzt.

Braune Nadel und eine beschädigte Rinde zeigen: Diese junge Douglasie wurde von einem Rehbock gefegt, wie es in der Fachsprache heißt. Quelle: Frank Hermann

Für die Douglasie spreche zudem ihre Resistenz gegen lange Trockenperioden sowie ein fester Stand wegen ihres tiefen Wurzelwerks. Angesichts des Klimawandels spielten diese Eigenschaften eine wichtige Rolle für die Waldbesitzer. Allerdings seien Douglasien auch beim Rehwild als besondere Leckerbissen beliebt. „Das macht uns momentan erheblich zu schaffen“, sagt der Vorsitzende.

Rehbock fegt die Bäume

Denn offenbar macht sich ein Rehbock über die jungen Pflanzen an der Münder Heerstraße her und rubbelt mit seinem Geweih die dünne Rinde ab. Im Fachjargon heißt das: Der Rehbock fegt die Bäume. Mittlerweile sind laut Noltemeyer bereits 70 bis 80 Prozent der Pflanzen betroffen und zeigten mit braunen Nadeln deutliche Schäden. „Wir wissen noch nicht, ob sich die Jungpflanzen wieder erholen oder absterben.“

Um die 5000 Quadratmeter große Fläche komplett mit einem Zaun zu sichern, müsste die Genossenschaft mindestens 2500 Euro investieren. Und ein Schutz der einzelnen Pflanzen mit Bambusstäben sei mit Kosten von etwa 1250 Euro zu veranschlagen. Zu teuer für die Waldbesitzer: „Denn wir mussten unser Käferholz im Vorjahr zu einem Spottpreis abgeben. Die derzeit hohen Holzpreise auf dem Weltmarkt kommen bei uns nicht an“, erläutert Noltemeyer.

Rehwild zurückdrängen

Daher habe sich die Forstgenossenschaft in Absprache mit der Jägerschaft dazu entschlossen, den Rehbock im Revier verstärkt zu bejagen. „Wenn der Bock hier unsere ganzen Jungpflanzen fegt, dann muss er zur Strecke gebracht werden“, sagt der private Waldbesitzer. Es gehe darum, „das Rehwild auf ein verträgliches Maß zurückzudrängen“.

Auch Jagdpächter Georg Wöltje versichert, dass die Bejagung keinen Eingriff in den Wildbestand bedeute. Vermutlich handle es sich lediglich um einen einzigen Rehbock, der durch das Revier streife und die Jungpflanzen mit seinem Geweih bearbeite. „Wir beobachten jetzt intensiv die aufgeforsteten Flächen“, kündigt Wöltje an.

Appell: Rücksicht nehmen

Zu diesem Zweck seien die Jäger in den Abendstunden unterwegs, denn das Rehwild trete erst in der Dämmerung aus der Deckung. Gefahrenpotenzial sieht Wöltje, weil direkt neben der aufgeforsteten Fläche an der Münder Heerstraße auch ein illegaler Trail der Mountainbiker entlangführt. „Und einige Biker sind auch noch nach 22 Uhr unterwegs“, berichtet der Jäger von seinen Beobachtungen und spricht von einer großen Unvernunft. Früher habe es ein ungeschriebenes Gesetz gegeben, wonach der Wald etwa eine Stunde vor Sonnenuntergang nicht mehr betreten werde.

Wöltje plädiert dafür, mehr Rücksicht aufeinander zu nehmen. Derzeit gebe es wohl mehr als acht illegale Trails mit mehreren Abzweigungen im Bereich der Forstgenossenschaft, die eine Waldfläche von insgesamt etwa 330 Hektar bewirtschaftet.

