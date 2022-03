Wennigsen

Unbekannte haben bei einem an der Wiesenstraße geparkten Auto zwei Reifen zerstochen. Es ist kein gewöhnlicher Fall von Vandalismus, denn der Halter sorgt in und um Wennigsen mit provokanten Aktionen immer wieder für Ärger.

„Heilt Hitler in euch“ ist mit knallgelber Farbe auf die Motorhaube des blauen Ford Mondeo geschrieben. Auch an der Beifahrerseite und am Heck prangen die Wörter „Heilt Hitler“. Aus der Ferne könnten unwissende Beobachter es für Vandalismus halten, ein Werk, das ebenfalls auf das Konto der Reifenstecher geht. Doch bei einem Blick durch die Frontscheibe wird deutlich, dass der Halter selbst sein Auto mit provokanten Texten regelrecht ausstaffiert hat. „Die Polizei, mein psychotherapeutischer Helfer“ steht auf einem Plakat über dem Armaturenbrett, „Wollt ihr den totalen Krieg? Ja“ auf einem weiteren hinter der Heckscheibe.

Halter fällt immer wieder negativ auf

Das Ensemble von Sprüchen zwischen Tabubruch und strafrechtlicher Relevanz zielt offensichtlich auf einen einzigen Zweck ab: Provokation. Eine Gruppe Schüler der benachbarten Sophie-Scholl-Gesamtschule, die an dem Auto vorbeigeht, kennt den Halter. Es handelt sich um einen Senior aus Wennigsen. „Der hat bei uns Hausverbot“, sagt einer der Jugendlichen. Der Verdacht liegt nahe, dass die zwei platten Reifen eine Reaktion auf die Auftritte des Mannes sind.

Auch bei der Polizei ist der Wennigser hinlänglich bekannt, wie ein Sprecher des Kommissariats Ronnenberg am Montag bestätigte. „Er bewegt sich in einem rechtlichen Graubereich“, kommentierte dieser Aktionen wie die „Heilt Hitler“-Schriftzüge.

Keine Anzeige erstattet

Zudem rufe er häufig sogar selbst beim Kommissariat an – „wegen unterschiedlichster Anliegen“, so der Beamte. Wegen seiner platten Reifen hatte er sich bis Montagnachmittag allerdings noch nicht bei den Ordnungshütern gemeldet. Eine Anzeige lag dort nicht vor.