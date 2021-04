Bredenbecker

Er ist ein Bredenbecker Urgestein und in der Ortschaft ein bekanntes Gesicht – Reinhard Wiens (SPD) will nun auch Ortsbürgermeister werden. Wiens, Mitglied im Vorstand, ist der bislang einzige Kandidat der SPD-Abteilung Bredenbeck-Holtensen-Everloh bei der Kommunalwahl im September – vorbehaltlich einer Bestätigung durch die 35 Bredenbecker Mitglieder am Freitag, 7. Mai. Die Zustimmung gilt aber als Formsache. Neben Wiens wollen sich auch Jonas Farwig (links) und Katrin Deitermann um Mandate im Ortsrat bewerben.

Wiens ist in den Wennigser Ortschaften durch seine Tätigkeit im Sportverein bekannt. Er übernahm 1981 den Posten des zweiten Vorsitzenden bei der SG Bredenbeck. Heute ist er Vorsitzender des Vereins, der mittlerweile SG Bredenbeck-Holtensen heißt, und führt dieses Ehrenamt bereits seit 19 Jahren aus. Sollte Wiens, aktuell beratendes Mitglied des Ortsrats, zum neuen Bredenbecker Ortsbürgermeister gewählt werden, wäre das ein Comeback in diesem Gremium. Anfang der Achtzigerjahre gehörte er dem Ortsrat bereits an. „Aber irgendwann habe ich die Lust verloren. Denn in der Gemeinde wurden Beschlüsse gefasst, ohne uns zu fragen.“

Diese Themen sind Wiens wichtig

Die Motivation ist heute eine andere, das ist ihm anzumerken. Bei der Frage, was er als Ortsbürgermeister alles anschieben möchte, scheint er sofort loslegen zu wollen. „Die Schule und die Sporthalle müssen dringend saniert werden“, sagt Wiens. Dass er Architekt ist und wüsste, wo man die Hebel ansetzen muss, sei dabei gewiss nicht von Nachteil. Schule und Sporthalle, die Klassiker in Bredenbeck, sind nur zwei Beispiele von vielen. „Wer mich kennt, der weiß, dass mir die Ideen nie ausgehen. Und wenn doch, dann sprüht meine Familie vor Ideen“, sagt der 67-Jährige, der Vater von zwei Kindern ist.

Marianne Kügler will noch einmal Wer für die CDU um den Ortsbürgermeister-Posten in Bredenbeck ins Rennen geht, steht noch nicht fest – es deutet aber alles auf Marianne Kügler hin. „Ich wurde von unserem Ortsverbandsvorsitzenden Eckhard Seemann gefragt, ob ich es mir nochmal zutrauen würde“, sagt die Amtsinhaberin und ergänzt, dass sie es sich zutraut, „auch wegen vieler positiver Rückmeldungen“. Eine Versammlung, um Kügler offiziell zu bestätigen, steht aber noch aus. „Wir hoffen, dass das bald wieder möglich ist, damit viele Mitglieder teilnehmen können“, sagt die amtierende Ortsbürgermeisterin von Bredenbeck.

Ortsbürgermeister und Vorsitzender eines großen Sportvereins – zwei zeitintensive Ehrenämter, die sich aber nicht gegenseitig ausschließen. Ganz im Gegenteil: Wiens, der auch Ratsherr der Gemeinde Wennigsen ist und in drei Fachausschüssen sitzt, sieht darin aufgrund seiner guten Kontakte auch Chancen zur Symbiose.

Apropos Sportverein: Gut möglich, dass Wiens in den nächsten Monaten zwei wichtigen Wahlen für sich entscheidet. Denn die SG muss ihre Jahresversammlung noch nachholen. „Vielleicht machen wir das im Mai oder Juni auf dem Sportplatz in Holtensen“, sagt er. Ein Tagesordnungspunkt: Wiederwahl von Reinhard Wiens als erster Vorsitzender.

Von Stephan Hartung