Kaum ist Hermann Körber mit seiner Schubkarre auf dem Wennigser Bahnhof angekommen, wird er auch schon angesprochen: „Guten Morgen Hermann, hast du dieses Wetter bestellt?“ Der Mann hat sich seine Jacke bis oben hin zugeknöpft und sich die Mütze tief ins Gesicht gezogen. Der Wind pfeift über den Bahnsteig und weht einen feinen Nieselregen unter das Dach von Gleis eins. „Grüß dich“, sagt Körber. Eine Antwort auf die Frage gibt der 63-Jährige nicht. Er lächelt nur schüchtern.

Es gibt vermutlich viele Wennigser, die Körber schon einmal begegnet sind – auch, wenn er selbst nie freiwillig die Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde. Doch mit seiner Schubkarre und seiner leuchtenden, orangenen Jacke ist er täglich am Bahnhof und in der Innenstadt zu sehen. Körber ist Wennigsens Bahnhofskümmerer. Er sorgt für die Sauberkeit am S-Bahnhof und – weil er zur Hälfte bei der Gemeinde angestellt ist – beseitigt Müll und Dreck im Ortskern von Wennigsen.

Bei jedem Wetter geht Hermann Körber raus. „Darum bin ich auch nie krank“, sagt er. Quelle: Lisa Neugebauer

Die Begegnungen mit den Menschen sei das Beste an seiner Arbeit, sagt Körber. „Manchmal sind das so viele, die rennen alle hinter mir her“, scherzt der 63-Jährige. Tatsächlich wird der Kümmerer auf seiner täglichen Runde von vielen Passanten freundlich gegrüßt. Sie sagen: „Weiter so, Hermann“ oder „Frohes Schaffen noch, Hermann“. Einige bleiben stehen und unterhalten sich mit Körber – oder vielmehr: Sie erzählen ihm etwas. Denn der Kümmerer verliert selten mehr Worte als unbedingt nötig.

Glasscherben, Taschentücher, Centstücke – alles landet im Müllbeutel

Schweigend schiebt Körber seine Schubkarre vor sich her über den Bahnsteig. Beim Laufen zieht er das eine Bein leicht hinterher, weshalb sein Gang schwer und langsam wirkt. Immer, wenn er eine Papier oder eine Zigarette sieht, bleibt er stehen, nimmt sich seinen Greifer und befördert den Unrat in den Müllsack, der in der Schubkarre liegt. Nicht selten finde er „Pfennige“, sagt er. Doch behalten tut er sie nicht. „Die kommen alle hier in den Sack rein.“

Glasscherben, Taschentücher, kaputte Regenschirme – alles landet im Müllbeutel von Körber. Zigarettenstummel machen den größten Teil aus, weshalb der 63-Jährige immer einen Geruch von kaltem Zigarettenrauch hinter sich herzieht. Ob er sich darüber ärgert, dass die Leute die Kippen nicht gleich in den Müll schmeißen? „Nicht wirklich. Das ist man gewohnt“, sagt der Kümmerer. Nur Kaugummis seien „doof“. Die bekomme er nicht ordentlich weg.

Kaputte Regenschirme findet der Bahnhofskümmerer öfter auf dem Bahnsteig oder in der Innenstadt. Quelle: Lisa Neugebauer

Bahnhofskümmerer macht Job seit acht Jahren

Umso weiter er ans Ende des Bahnsteigs kommt, umso mehr hat Körber zu tun. Im hinteren Bereich würden oft Jugendliche rauchen, trinken und Musik hören. Scherben und leere Flaschen liegen hier. Die Scheiben des Wartehäuschens sind kaputt. „Haben sie gerade erst heil gemacht“, sagt Körber. Auch geklaute Taschen findet der Bahnhofskümmerer hin und wieder im hinteren Teil des Bahnhofs. Nachdem er mit dem Bahnsteig fertig ist, steuert Körber die Innenstadt an.

„Wir brauchen gar keinen Papierkorb, es liegt sowieso alles auf der Erde“: Hermann Körber sammelt den Müll von unachtsamen Passanten auf. Quelle: Lisa Neugebauer

„Die Leute sind nett und loben mich“

Körber ist gelernter Landwirt. Doch nach seiner Ausbildung in Derental ( Landkreis Holzminden) habe der Mann aus Lemmie „Heimweh“ gehabt. In Isernhagen habe er dann lange bei Bosch und Siemens als Lagerarbeiter gearbeitet. „Aber das war ja nur drin und ich immer allein“, sagt Körber. Die Arbeit als Kümmerer gefalle ihm viel besser. „Die Leute sind nett und loben mich“, sagt er. Und: „Kein Chef sagt mir was, ich bin mein eigener Herr.“ Bevor er in Richtung Innenstadt geht, deutet er noch einmal auf den Bahnhof. „Alles meins, gehört alles mir“, sagt er. Ein Grinsen huscht über sein Gesicht.

Auf dem Platz vor dem Rathaus begegnet er einer Gruppe Kindergartenkinder. Lächelnd bleibt der Mann stehen und beobachtet die Gruppe. Ein Kind ruft „Hallo“, ein anderes „Was machst du da?“ in seine Richtung. „Sauber machen“, sagt Körber. Mit seiner leuchtenden Jacke kommt er bei kleinen Kindern gut an. Ältere Kinder seien nicht immer so freundlich. „Manche nennen mich Müllmann und schmeißen extra Müll hin“, sagt er und schweigt dann eine ganze Weile.

Seit acht Jahren sorgt Bahnhofskümmerer Hermann Körber dafür, dass es auf dem Wennigser Bahnsteig sauber ist. Quelle: Lisa Neugebauer

Körber ist seit 40 Jahren im Musikzug

Neben seiner Arbeit engagiert sich Körber seit über 40 Jahren beim Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr in Degersen. Er spielt Schlagzeug. Wenn er über sein Hobby spricht, strahlt sein ganzes Gesicht. Er lebe allein, sei fast jeden Abend mit Kameraden zusammen. „Ich bin immer der, der das Licht ausmacht“, sagt er. Meistens komme er daher nur auf vier Stunden Schlaf in der Nacht. „Das reicht“, sagt der Kümmerer. Um 4.30 Uhr steht Körber auf, um 7 Uhr beginnt er mit der Arbeit. So habe er genug Zeit, um Kaffee zu trinken.

Taschentücher, Glasscherben, Papier - mit seiner Greifzange ist Hermann Körber ständig im Einsatz. Quelle: Lisa Neugebauer

Als er mit seiner Schubkarre weiter Richtung Kloster geht, fängt es stärker an zu regnen. Körber macht das nichts aus. Ob Regen, Sturm oder Schnee – er geht immer seine Runde. „Das macht ja sonst keiner.“ Manchmal sagt ihm sein Chef, dass er drin bleiben kann, weil das Wetter so schlecht ist. Aber Körber geht trotzdem – seit acht Jahren jeden Tag.

Wenn er mal Urlaub habe, würden besorgte Bekannte an seiner Haustür klingeln, sagt der Kümmerer. „Die fragen dann, ob ich krank bin, weil sie mich nicht gesehen haben.“ Da er bei jedem Wetter seine Runden drehe, werde er nie krank, sagt Körber und fügt etwas stolz an: „Wenn der Chef die Krankheitstage nachguckt, steht bei mit immer eine Null.“ Dass er mal nicht da ist, komme einfach nie vor.

Serie: „Eine Stunde mit ...“ Tafelhelferin, Künstlerin, Landwirt oder Polizist: In unserer Winterserie „Eine Stunde mit ...“ wollen wir die Wennigser zum Gespräch bitten, sie kennenlernen und ihre Geschichten erzählen. Wir treffen Menschen in ihrem beruflichen Umfeld und zu Hause, wollen herausfinden, wie sie leben und was sie machen. Unsere Reporter sind den ganzen Winter lang unterwegs, um eine interessante, aufschlussreiche und spannende Stunde mit ihnen zu verbringen.

