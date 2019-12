Wennigsen

Wegbegleiter, Freunde und Bekannte haben am Sonnabend die Gedenkstätte für den vor einem Jahr verstorbenen Wennigser Ernest Radulian eingeweiht. Leichtathletiktrainer Gert Deppe erinnerte an das Wirken des gebürtigen Rumänen, dessen Leben der Leichtathletik gegolten hat.

Wegbegleiter, Freunde und Bekannte weihen die Gedenkstätte ein. Quelle: Heidi Rabenhorst

So steht es auch auf dem Gedenkstein. Nicht nur der 500 Kilogramm schwere Deistersandstein erinnert an Radulian. Im zu Ehren wurde auch ein Baum gepflanzt. Paul Zimmermann und seine Trainerkollegen Rosana Wiens, Gert Deppe, Simone Boog sowie Heike Zündorf und Reinhard Wiens von der SG Bredenbeck/Holtensen haben dafür einen Ginkgo ausgesucht.

Gedenkstein für einen „Fels in der Brandung“

„Diese werden steinalt, sind zäh und widerstandsfähig. Es ist ein Baum wie gemacht für Herren Radulian“, sagt Deppe während einer kleinen Feierstunde. „Auf der einen Seite ein Fels in der Brandung, den nichts umwerfen kann und steinalt wird, und andererseits wirkt er zerbrechlich – zu dieser Jahreszeit ohne Blätter fast ein wenig bizarr. Und er kann sogar noch medizinisch genutzt werden.“ Nicht nur der Baum, sondern auch der Stein stehen für Radulian. „Mit Ecken und Kanten, aber bodenständig, standfest und heimatnah“, so Deppe.

Ernest Radulian Quelle: Matthias Abromeit

Einen besseren Ort für die Gedenkstätte hätte man nicht finden können. „Stein und Baum stehen natürlich auf dem Sportplatz an der Sophie-Schule-Schule. Nur unweit von der Stelle, wo Ernest Radulian an seinen letzten Tagen noch immer beim Training auf seinem Stuhl gesessen hat“, sagte Deppe. Und auch die Uhrzeit für die Zusammenkunft sei ganz bewusst gewählt worden: Passend nach dem Sonnabendtraining der Athleten.

„Irgendwie ist er jetzt wieder hier“

„Herr Radulian war ja als Trainer immer da. Nun ist er mal für ein Jahr weggewesen. Irgendwie ist er jetzt wieder hier“, erinnerte Deppe an den im Alter von 86 Jahren Verstorbenen. „Ich denke, jeder hat das Bild von ihm auf dem weißen Stuhl vor Augen mit der roten Mütze, die nun Charlotte Köppe tragen darf“, so Deppe. Auf Radulians Wunsch hin, konnten sich Wegbegleiter etwas aus seinem Nachlass aussuchen. Die junge Leichtathletin hatte ein ganz besonders inniges Verhältnis zu Radulian und entschied sich für die Mütze.

Ernest Radulian war jahrzehntelang Leichtathletiktrainer beim TSV Wennigsen und dessen Nachfolgeverein, der SG Bredenbeck-Holtensen, gewesen. Er war nicht nur Wegbegleiter unzähliger Athleten, sondern auch Vaterfigur für viele. Am 18. Dezember jährte sich sein Todestag zum ersten Mal.

Baum und Stein wurden aus Spenden finanziert, zu denen die Sparte nach seinem Tod aufgerufen hatte. „Eigentlich sollte es nur ein Baum werden. Weil aber so viel Geld zusammengekommen ist, konnten wir sogar noch einen Stein aufstellen. Die hohe Summe spricht sehr für Herrn Radulian“, so Deppe.

„Er hat nie an sich gedacht“

An ihr letztes Zusammentreffen wenige Wochen vor seinem Tod erinnerte sich Heike Zündorf. Es sei sehr kalt gewesen in seinem Zimmer. Als sie ihn darauf angesprochen habe, meinte er, dass er der Gemeinde nicht zur Last fallen wolle. „Das drückt für mich aus, wie er gewesen ist. An sich hat er nie gedacht, sondern vordergründig an Euch, die Ihr heute hier seid. Euch hat er im Blick gehabt“, sagte die ehemalige Spartenleiterin. Für sie habe er Türen eingerannt bei der Gemeinde.

Radulian ist in Rumänien aufgewachsen und 1990 nach Wennigsen gekommen. Gemeinsam mit Eckhard Marten hat er im Jahr 1993 die Leichtathletiksparte gegründet.

