Wennigsen

Unser Treffpunkt ist die Kita Vogelnest, denn Ingo Klokemann will uns die für ihn wichtigen Lebensstationen in Wennigsen zeigen. Er sitzt vor der Kita in Wennigsen und schaut auf das Gebäude. „Hier bin auch ich in den Kindergarten gegangen“, sagt der Bürgermeisterkandidat der SPD. Damals habe das Gebäude natürlich noch ganz anders ausgesehen, sagt Klokemann, der sich noch genau an die Kleiderhaken mit Tiersymbolen drauf erinnern kann. „Es gab Tiger, Giraffen und vieles mehr“, sagt er. Jedes Tier war einer Gruppe zugeordnet.

Der 46-Jährige ist in Wennigsen aufgewachsen, mit dem Ort verbindet ihn viel. Auch heute noch lebt er mit seiner Frau und den beiden Kindern – einer Tochter und einem Sohn – in der Gemeinde. Und auch seine Tochter und sein Sohn besuchen mittlerweile den Kindergarten Vogelnest beziehungsweise die Grundschule Wennigsen, die er aus seiner eigenen Kindheit kennt. „Eine meiner Kindergärtnerinnen war sogar tatsächlich noch an der Kita, als meine Kinder in den Kindergarten kamen“, sagt er und lacht. „Sie konnte sich sogar noch an mich erinnern.“

Ingo Klokemann zeigt uns seinen ehemaligen Kindergarten – den eines seiner Kinder heute besucht. Quelle: Lisa Malecha

Auch „seine“ alte Grundschule besuchen seine Kinder – beziehungsweise werden sie noch besuchen. Nur für das Abitur hat Klokemann dann den Heimatort verlassen. Zunächst besuchte er ein Gymnasium in Barsinghausen, sein Abitur hat der Sozialdemokrat schließlich in Hannover an einem Wirtschaftsgymnasium gemacht, bevor es zum Studium nach Bielefeld ging.

Zehn Jahre Kommunalpolitik

„Aber nach dem Studium und dem Referendariat bin ich wieder zurück gekommen“, sagt Klokemann, der fest in Wennigsen verwurzelt ist. „Als jemand, der hier aufgewachsen ist und dessen Familie hier lebt, fühle ich mich unserer Gemeinde und den Menschen eng verbunden. Insofern liegt mir auch die Zukunft von Wennigsen besonders am Herzen“, sagt Klokemann.

Drei Fragen an Ingo Klokemann Warum sind Sie für das Bürgermeisteramt qualifiziert? An erster Stelle steht für mich die Motivation, die Lebensqualität für alle Menschen in Wennigsen zu erhalten und zu verbessern. Vor Ort ansprechbar sein, zuhören können, um bestehende Sorgen und Probleme aufzunehmen sind dabei für mich wichtige Voraussetzungen, um auf dieser Basis mit den Mitarbeitern der Verwaltung bedarfsgerechte Lösungen zu entwickeln. Im Rahmen meiner bisherigen beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeiten habe ich mit Menschen unterschiedlichster Profession zusammengearbeitet. Dabei hat sich für mich vor allem gezeigt, wie wichtig es ist, die Fähigkeiten der am Prozess beteiligten Personen einzubeziehen und Interessen zusammenzuführen. Dies sehe ich gleichermaßen als Anspruch und als Qualifikation für kommende Aufgaben. Was fehlt in Ihrer Gemeinde? Wennigsen ist eine besonders lebenswerte Kommune, in der es vieles gibt, dass es zu erhalten gilt. Es gibt aber auch noch einige Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Dazu gehören vor allem ausreichend Betreuungsplätze, Verbesserung der Ausstattung der Schulen, eine Mensa an der KGS, neue Gewerbegebiete, schnelles Internet in allen Ortsteilen, bezahlbarer Wohnraum, mehr Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche sowie ein verbessertes Angebot für Senioren. Mein Herzensprojekt für Wennigsen ist …? Es muss immer darum gehen die Bedürfnisse der Menschen und damit die Entwicklung des Ortes insgesamt zu sehen. Soziale Themen, Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit dürfen nicht getrennt betrachtet werden, sondern müssen im Sinne eines guten gesellschaftlichen Zusammenhaltes und einer entsprechenden Nachhaltigkeit zusammen betrachtet werden. Auf dieser Grundlage gilt es dann nach der jeweiligen Notwendigkeit zu handeln. Insofern ist es mein Herzensprojekt diesen Dreiklang herzustellen.

Das sei auch der Grund für das politische Engagement gewesen, sagt der Bürgermeisterkandidat. „Ich wollte Wennigsen mitgestalten.“ Seit mittlerweile mehr als zehn Jahren engagiert er sich in der Wennigser Kommunalpolitik. Dadurch erfülle er nicht nur die fachlichen Voraussetzungen, um Wennigsens neuer Verwaltungschef zu werden, sondern kenne auch die Probleme und Themen, die die Menschen interessieren, betont Klokemann.

Klokemann kickt seit seiner Kindheit

Doch sein ehrenamtliches Engagement beschränkt sich nicht nur auf die Politik. „Ich habe schon als Kind Fußball beim TSV Wennigsen gespielt, später dann in der Alten Herren – zumindest soweit es ging, bis ich dann aus zeitlichen Gründen aufhören musste“, erzählt Klokemann. Denn Job und die Ratsarbeit nehmen viel Zeit in Anspruch. Die wenige Freizeit, die er hat, verbringt er nun mit seiner Familie. Sport, vor allem Ballsport, sei sein großes Hobby. Ansonsten lese er auch sehr gerne. „Aber da komme ich auch viel zu selten zu“, sagt Klokemann mit etwas Bedauern in der Stimme.

Ein Ort, den Ingo Klokemann gerne mit der Familie besucht, ist der Ententeich in Wennigsen. Quelle: Lisa Malecha

Seit über zehn Jahren lebt Klokemann mit seiner Frau, die damals noch seine Freundin war, wieder in Wennigsen. 2010 kaufte die junge Familie ein Haus, 2011 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt, vier Jahre später dann ihre Tochter. Gemeinsam fährt die Familie gerne in den Urlaub – vor allem ans Mittelmeer nach Kroatien, erzählt Klokemann. „Dort war ich als Kind zwei Mal und hatte sehr schöne Erinnerungen an das Land“, sagt er. Also nahm er auch seine Frau mehrfach mit auf Camping-Rundreisen durch Kroatien, später auch die Kinder. „Jetzt fahren wir im Dreijahresrhythmus nach Kroatien“, sagt Klokemann, der die Freiheit, die das Camping für ihn bedeutet, liebt.

„Meine Kinder sind mein Lebensmittelpunkt“

An der frischen Luft sein, das versucht Klokemann auch in Wennigsen so oft es geht zu schaffen – sei es durch den gemeinsamen Besuch des Wasserparks, beim Deisterspaziergang oder beim Schlendern durch den Ort. „Als die Kinder klein waren, waren wir gerne im Ort spazieren – vorbei am Ententeich und dem Kloster, die Kastanienallee entlang durch die Felder am Waldrand“, sagt der Familienvater, während er mittlerweile auf der Brücke am Ententeich steht und den Bachlauf beobachtet, an dem er auch mit seinen Kindern oft entlanggeht.

„Die Kinder sind mein absoluter Lebensmittelpunkt – denen gehört meine Zeit“, sagt er. Gemeinsam kochen und backen sie, fahren in den Erlebnispark oder besuchen das Wisentgehege und den Dinopark. Die Orte, die er als Kind schon mochte, bringt Klokemann heute seinen Kindern näher – unter anderem die Wasserräder. „Als Kind war ich da so gerne, mein Opa hat mich oft im Bollerwagen bis zu den Wasserrädern gezogen“, erinnert er sich. Diese Tradition habe er mit seinen Kindern fortgesetzt, die sich auch über Bollerwagenfahrten im Deister freuen konnten.

„Viele Figuren, die ich bestaunt habe stehen dort auch immer noch, wie das Sägewerk oder das Max und Moritz-Wasserrad“, sagt Klokemann, der als Kind viel Zeit bei seinen Großeltern verbracht hat. „An diese Zeit denke ich gerne“, sagt er. Um so mehr freut es ihn, dass auch seine Kinder im selben Ort wie ihre Großeltern leben und die Zeit mit Oma und Opa genießen können.

Und weil Familie für ihn das wichtigste ist, durfte sie natürlich auch bei der Frage, ob er als Bürgermeister kandidiert, mitreden. „Sie alle unterstützen mich“, sagt Klokemann, während er sein Fahrrad wieder an der Kita Vogelnest abholt. Denn auch das Radfahren ist eines seiner Hobbys, das er unter anderem durch seine Beteiligung am Stadtradeln noch mehr für sich entdeckt hat.

Zur Person Ingo Klokemann (46) ist in Wennigsen aufgewachsen, für sein Jura-Studium und das Referendariat nach Nordrhein-Westfalen gezogen und schließlich wieder in seine Heimat am Deister zurückgekehrt. Heute lebt er mit seiner Frau und seinen zwei Kindern – einer Tochter und einem Sohn – in Wennigsen. Derzeit ist Klokemann Geschäftsführer des Deutschen Hörzentrums der Medizinischen Hochschule Hannover und engagiert sich ehrenamtlich als Geschäftsführer der HCIG, einem Selbsthilfeverband für Cochlea-Implantat-Patienten. Die Verbundenheit zu Wennigsen sei auch seine Motivation gewesen, vor zehn Jahren erstmals für den Rat der Gemeinde Wennigsen zu kandidieren, dem er seitdem angehört – aktuell als Vorsitzender der SPD-Fraktion seit 2019. Zudem ist Klokemann Fördermitglied der DLRG Wennigsen und auch Mitglied im Förderverein der Grundschule Wennigsen und der Kita Vogelnest. An seiner Heimat schätze er unter anderem die Lage, aber vor allem auch die Menschen und den Zusammenhalt, der laut Klokemann in Wennigsen stärker ausgeprägt ist als in manch anderer Kommune. Auch die Vereine und deren ehrenamtliches Engagement mit den vielen Veranstaltungen und Angeboten würden Wennigsen so lebens- und liebenswert machen, sagt Klokemann.

Seit fast 30 Jahren in der Garde Jäger

Eine weitere Leidenschaft – und dann auch noch eine, die es in der Form wohl fast nur in Wennigsen gibt, ist für ihn auch das Historische Freischießen, an dem sich Klokemann seit drei Jahrzehnten beteiligt. „Ich bin in der Garde Jäger“, sagt er. „Und das schon seit 1993.“ An dem Freischießen gefalle ihm, dass es so ein integratives Fest sei. „Es macht nicht nur eine Gruppe oder ein Verein mit, der ganze Ort ist eingebunden – man erkennt immer schon an den frisch gestrichenen Zäunen und den akkurat geschnittenen Hecken, dass es bald wieder losgeht.“ Er sei damals durch seinen früheren Fußballtrainer zum Freischießen gekommen.

„Als ich in der A-Jugend war, war mein Trainer Hauptmann in der Garde Jäger – so kam es, dass die meisten aus meiner Mannschaft sich beim Freischießen eingebracht haben und auch dabei geblieben sind“, sagt Klokemann, der seit Bekanntgabe der Kandidatur noch häufiger im Ort angesprochen wird als vorher. „Aber bisher waren alle Menschen freundlich, haben mich sachlich auf ihre Probleme angesprochen“, sagt er erfreut. „Das ist ja das, was den Reiz ausmacht: Ich will mich um die Dinge kümmern, die die Menschen hier bewegen.“

Von Lisa Malecha