Wennigsen

Energisch, kämpferisch und manchmal auch unbequem, aber immer im Dienst der Sache. So kennt man Hannelore Nimmrich. Ihre Liebe zu Wennigsen habe ihr Engagement im Rat der Gemeinde Wennigsen immer bestimmt, 19 Jahre lang. Die 68-jährige SPD-Frau brennt für ihre Gemeinde und für die Bürger. „Mir ging es immer um die Menschen“, sagt sie.

Seit 2001 saß Nimmrich im Rat. Nun zieht sie sich aus gesundheitlichen Gründen zurück. Der Unfall im Herbst vor zwei Jahren macht ihr bis heute zu schaffen. Immer noch ist sie auf Gehhilfen angewiesen. Nimmrich war auf einem feuchten Bootssteg ausgerutscht, mit schlimmen Folgen. Der Trümmerbruch am linken Fuß und auch die Verletzungen an der Hüfte und am Becken mussten noch in Portugal operiert werden. „Ich wurde im Flugzeug liegend nach Hause transportiert“, erzählt sie. Gott sei Dank gebe es viele Freunde, die ihr in dieser schweren Zeit geholfen hätten und ihr immer noch zur Seite stünden.

Nun ist die Jugend am Zug

Für Politik interessierte sich Nimmrich schon früh. Als 17-Jährige trat sie in die Gewerkschaft ein. In dieser Zeit lernte sie ihren späteren Mentor und guten Freund Heinz-Dieter Hasenjäger kennen. „Er hat mich politisch geprägt“, sagt Nimmrich. Wennigsens AWO-Chef und SPD-Abteilungsvorsitzender hatte sich in Wennigsen unermüdlich eingebracht. Sein plötzlicher Tod im März 2019 habe sie zutiefst erschüttert, sagt Nimmrich.

Lesen Sie auch Wennigsen: Alle Artikel zur Kommunalwahl finden Sie auf unserer Themenseite

Nicht nur ihr Unfall habe sie ausgebremst. Nach einer erfolgreichen Kandidatur wäre sie mit Ablauf der neuen Ratsperiode 73 Jahre alt, rechnet die Großmutter von zwei Enkelkindern vor. Nun sei die Jugend am Zug, findet sie. Generell müssten mehr jüngere Menschen tätig werden. Ihrer Meinung nach beginne der Politikunterricht in den Schulen viel zu spät. „Wir müssen die Interessen der Jugend ernst nehmen und sie mitnehmen.“ Nimmrich war lange Mentorin des Jugendparlaments. Der jahrelange Einsatz für ein Jugendhaus in Wennigsen zahlte sich aus, als es 2016 endlich eröffnet wurde. Dieses Ereignis zähle zu ihren schönsten Erlebnissen.

„Das hat mich menschlich besonders getroffen“

Es habe aber auch bittere Stunden gegeben. Menschlich besonders getroffen habe sie, als man sie nach der Kommunalwahl 2016 nicht zur Ortsbürgermeisterin wählte, obwohl sie für die SPD die meisten Stimmen erhielt. CDU und Grüne entschieden sich für CDU-Mann Franz Blazek. „Das tat mir leid für die Wennigser, die mir ihre Stimme gegeben hatten“, sagt Nimmrich zurückblickend. Dass sie trotz des besten persönlichen Wahlergebnisses von 511 Stimmen kein Amt erhalten habe, könne sie bis heute nicht verstehen.

Vor allem an repräsentative Aufgaben, bei denen Nimmrich als Wennigsens stellvertretende Bürgermeisterin öffentliche Termine wahrnahm, erinnert sie sich gerne. So werde sie niemals den Besuch einer Veranstaltung in der Gedenkstätte Ahlem vergessen, bei der ein Vertreter der Sinti und Roma über das Leben seines Vaters während des Nazi-Regimes erzählte. „Ich musste weinen“, erzählt Nimmrich. Als der Redner ihr nach seinem Vortrag die Hand gereicht habe, sei sie zutiefst berührt gewesen.

Lesen Sie auch: Wasserpark ist nach Sanierung wieder geöffnet – und die Besucher sind begeistert

Vom neuen Rat der Gemeinde, der bei der Kommunalwahl am 12. September gewählt wird, wünscht sie sich, dass er genau hinsieht. „Der Rat muss die Verwaltung kontrollieren“, betont Nimmrich. Der Bürger müsse wissen, wie seine Steuergelder ausgegeben werden. Das treibe sie um. Als gelernte Bankkauffrau „stehe sie auf Controlling“. Den neuen Ratsleuten rät sie, Geduld, Ausdauer und Kampfgeist für die Aufgabe mitzubringen.

Übrigens: So ganz ist Nimmrich von der politischen Bühne doch noch nicht verschwunden. Sie gehört dem aktuellen kommunalen Wahlausschuss an.

Von Heidi Rabenhorst