Holtensen

Die SPD-Fraktion Wennigsen beantragt, dass der Rat der Gemeinde 50.000 Euro für die Planung des Neubaus des Kindergartens Nimmerland in Holtensen in den Haushalt 2020 einstellt. Des Weiteren sollen die in diesem Jahr angesetzten Baukosten in Höhe von 150.000 Euro auf das nächste Haushaltsjahr übertragen.

Bereits im vergangenen Jahr waren Planungskosten in Höhe von 50.000 Euro in den Haushalt eingestellt worden. Für den Neubau wurde auch ein erster Vorentwurf erstellt, der aber nie den Weg in die Gremien fand. „Wie aus vielen Besprechungen des Kuratoriums heraus bekannt ist, sind die Zustände in der Einrichtung den Kindern und dem Betreuungspersonal nicht mehr zuzumuten. Auch die Elternvertretung wurde immer nur hingehalten und darauf vertröstet, dass nach dem Auszug der Hortaußenstelle aus dem alten Volksbankgebäude mit dem Bau begonnen wird“, heißt es in dem Antrag. Die SPD kritisiert, dass es „keinerlei Aktivitäten seitens der Gemeindeverwaltung gegeben“ habe. Die SPD-Fraktion erwartet daher nun eine zügige Umsetzung der Maßnahme.

Von Lisa Malecha