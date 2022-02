Wennigsen

Jedes Jahr am 14. Februar tanzen weltweit Menschen, um sich für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen einzusetzen. In Wennigsen lädt die SPD-Vorsitzende Maike Lechler zu einer Tanzveranstaltung im Freien ein. Die Tanzdemo in Wennigsen soll am Montag, 14. Februar, um 17 Uhr an der Sonnenuhr vor dem Rathaus beginnen. Es muss eine Maske getragen und der Abstand eingehalten werden.

„Ein wichtiges Signal“

„Seit zehn Jahren tanzen weltweit Menschen an einem Aktionstag zu einer bestimmten Choreographie. Damit wollen wir darauf aufmerksam machen, dass Frauen nach wie vor Gewalterfahrungen ausgesetzt sind“, sagt SPD-Chefin Lechler. Das Jugendparlament unterstützt die Aktion. „Dass diese Veranstaltung nach Wennigsen kommt, setzt ein wichtiges Signal“, findet die stellvertretende Jugendbürgermeisterin Yola Kreitlow (16). Es handele sich um ein „tolles Format, weil jeder einfach vorbeikommen und mitmachen kann.“

Jede dritte Frau wird laut Statistik der Vereinten Nationen mindestens einmal in ihrem Leben geschlagen, zu sexuellem Kontakt gezwungen, vergewaltigt oder in anderer Form misshandelt. Das sind eine Milliarde Frauen und Mädchen weltweit, auf Englisch „One Billion“.

One Billion Rising ist ein Aktionstag, der als Zeichen der Solidarität mit den betroffenen Frauen und Mädchen überall auf der Welt Frauen und Männer zum Protest aufruft. Es ist eine der größten Kampagnen weltweit zur Beendigung von Gewalt gegen Frauen. Veranstaltungen finden in mittlerweile über 200 Ländern statt.

Hier gibt es Hilfe

Hilfe für betroffene Mädchen und Frauen gibt es bei folgenden Anlaufstellen: Bei dem Hilfe-Telefon Gewalt gegen Frauen unter (08000) 116016, bei dem Frauennotruf bei sexualisierter Gewalt unter Telefon (0511) 332112 und per E-Mail an info@frauennotrufhannover.de sowie bei dem Frauenzentrum Ronnenberg, das auch für Wennigsen zuständig ist, unter (0511) 431531 und per E-Mail an frauenzenztrum@ronnenberg.de.

Von Jennifer Krebs