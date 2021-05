Zur Kommunalwahl am 12. September tritt der SPD-Ortsverein Wennigsen mit 17 Frauen und Männern an, die sich um einen Sitz im künftigen Gemeinderat bewerben. Auf Platz eins der Wahlliste steht der amtierende Fraktionsvorsitzende Ingo Klokemann, der zudem hauptamtlicher Bürgermeister in Wennigsen werden will.