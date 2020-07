Degersen

Fußball wird beim SV Degersen schon lange gespielt, auf dem Feld – nun wird der beliebte Sport aber auch an der Konsole gezockt. Der Verein hat eine neue E-Sports Sparte. Und das hat in der jetzigen Zeit seine Vorteile, denn Zocken daheim ist in der Corona-Krise eine unbedenkliche Freizeitbeschäftigung.

Bereits Ende Januar haben Andreas Quindt, Jendrik Suhr, Julian Schüffler und Tim Flader die Sparte gegründet. „Jetzt legen wir richtig los mit Turnieren“, sagt Schüffler. Nachdem die Sparte bereits Ende Juni ein Turnier organisierte, folgt am 14. August das nächste.

Anzeige

E-Sports als Ergänzung zur Bewegung

Die Idee für die Sparte hatten Schüffler und Suhr. Doch nicht nur sie, das gesamte Team hat bereits einiges an Erfahrungen sammeln können, sie spielen allesamt seit vielen Jahren das Sportspiel FIFA und kennen viele Kniffe und Tricks. Der Sportverein ist sehr froh diese Talente für ihr Projekt begeistern zu können, teilt der SV Degersen mit. Der Vorstand hoffe den Verein so ein Stück weit zu revolutionieren und eine möglichst erfolgreiche Zukunft zu geben.

Weitere HAZ+ Artikel

Die Trikots für die e-Sportler hat der Gartenservice Jan Wohlann gesponsert. Quelle: privat

Dabei soll E-Sport nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zur Bewegung im Verein gesehen werden. „Wir sind alles begeisterte Fußballer und spielen auch in Vereinen“, sagt Schüffler. Doch auch Videospiele spielen mache ihnen Spaß, betont der 19-Jährige. Gespielt wird beim SV Degersen hauptsächlich FIFA – alleine oder in zweier Teams. „Es gibt aber auch einen Modus, wo elf Spieler zusammen spielen können“, sagt Schüffler. Diesen nutzen die E-Sportler bisher aber nicht.

Sponsoren gesucht

Eigentlich wollten die E-Sportler das Training im Vereinsheim etablieren. Wegen Corona musste das zunächst ausfallen. Nun suchen die jungen Männer Sponsoren, um Konsolen und Bildschirme für das Vereinsheim zu kaufen, um in Zukunft auch gemeinsam spielen zu können. Bis dahin trainieren die Spieler in den eigenen vier Wänden.

Andreas Quindt gehört zum E-Sports-Team des SV Degersen. Quelle: privat

„Jeder kann von Zuhause aus mitspielen“, sagt Schüffler, der sich über neue Mitspieler freut. Allerdings sollten die Interessenten bereits ein gewisses Niveau mitbringen, damit sie mit ihren Teamkameraden mithalten können. Denn Taktik und Technik sind am Controller ebenso wichtig wie beim normalen Fußball. Interessierte können sich über die Social Media-Kanäle der Sparte auf Instagram und Twitter oder per Mail an svdesport@gmx.de bei dem Team melden.

Der nächste Cup des SV Degersen startet am Freitag, 14. August, um 19 Uhr und wird online auf toornament.com übertragen.

Von Lisa Malecha