Der Begriff Schwanengesang geht auf die griechische Mythologie zurück, nach der Schwäne kurz vor ihrem Tod noch einmal mit wunderschöner Stimme ein letztes Lied anstimmen. Auch die letzte große Liedersammlung Franz Schuberts erhielt nach dem Tod des Komponisten diesen Titel. Die 14 mal heiteren, mal düsteren und melancholischen Stücke stehen im Mittelpunkt des szenischen Liederabends zu dem der Kulturkreis Kloster Wennigsen für Sonntag, 3. April, um 17 und um 19 Uhr einlädt.

Unter der Regie von Max Koch und der Ausstattung von Linda Hoffmann sind Anna-Doris Capitelli (Mezzosopran) und Anastasia Sokolowa (Klavier) die musikalischen Protagonistinnen dieses Abends. Er vereint Kunstlieder Schuberts, zu denen außer den 14 Schwanengesang-Stücken noch drei weitere hinzukommen, mit Feldpostbriefen des 1916 einberufenen Karl Friede an seine Freundin in der Heimat.

Liederabend im Wennigser Klostersaal hat beklemmende Aktualität

„Die Collage aus historischen Texten und romantisch verklärter Kammermusik erzählt in besonders intensiver Weise eine Geschichte um eine nicht auslebbare Liebe, um zwei durch den Krieg auseinandergerissene Leben und Menschen und von der sehnsüchtigen Suche eines rastlosen Wanderers nach einem Stückchen Geborgenheit“, erläutert Christa Grünreich aus dem Kulturkreis-Vorstand.

Angesichts des Ukraine-Konflikts erhält das Thema nun eine beklemmende Aktualität. „Als wir die Künstler vor einem Jahr für dieses Konzert engagiert haben, war noch niemandem die aktuelle Situation bewusst, die uns heute erschüttert und uns die Schrecken des Krieges bewusst macht, die wir kaum für möglich gehalten haben“, so Grünreich.

Auftritte an der Mailänder Scala

Der Liederabend ist hochkarätig besetzt. Die deutsch-italienische Mezzosopranistin Anna-Doris Capitelli war Mitglied der renommierten „Accademia Teatro alla Scala“ in Mailand, sang dort unter anderem in den Opern „Der Barbier von Sevilla“ und „Die Fledermaus“. Gastengagements führten die junge Sängerin unter anderem an die Staatsopern Hannover und Braunschweig, aber auch zu Orchesterkonzerten nach Japan, Südafrika, Frankreich und Portugal.

Anastasia Sokolowa ist eine junge Künstlerin, die neben der klassischen Ausbildung im Klavierspiel und Liedgestaltung auch Projekte mit elektronischer Musik und Schauspiel verfolgt. Mit neun Jahren gewann sie erste Preise bei Wettbewerben und debütierte mit 13 Jahren in der Sankt Petersburger Philharmonie mit dem Staatsorchester St. Petersburg. Es folgten diverse internationale Preise. Aktuell studiert sie an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover im Master Tasteninstrumente bei Starpianist Igor Levit.

Karten im Vorverkauf

Karten gibt es online auf www.kulturkreis-kloster-wennigsen.de und bei den Vorverkaufsstellen im Reisebüro Cruising in Wennigsen, Telefon (05103) 700560, in der Buchhandlung Lesezeichen in Gehrden, Telefon (05108) 1298, beim Buchfink in Ronnenberg, Telefon (05109) 516850, und an der Abendkasse. Der Preis beträgt 25 Euro, für Familien, Schüler und Studie­rende sind Ermäßigungen möglich. Es gelten die am Termin gültigen Corona-Regeln. Aufgrund der Zulassungsbeschränkungen findet das Konzert um 17 und 19 Uhr jeweils mit halber Besucherauslastung statt.