Wennigsen

Die Sommerferien gehen gerade erst zu Ende. Doch die Gemeinde plant längst schon ein Betreuungsangebot für die unterrichtsfreie Zeit im Herbst. „Natürlich findet die verlässliche Ferienbetreuung auch in den Herbstferien statt – vorbehaltlich Covid-19“, sagt Barbara Zunker, Leiterin des Fachbereichs Schule.

Betreuung vom 19. bis 23. Oktober

Die Gemeinde will Eltern helfen, Beruf und Familie besser zu vereinbaren. Die Betreuung findet in der zweiten Herbstferienwoche vom 19. bis zum 23. Oktober statt. Voraussichtlich können berufstätige Eltern ihre Kinder nur komplett für die ganze Woche anmelden, damit es die Gruppe gleich bleibt. Zunker spricht von einem Gesamtpaket, auf das es wegen der Corona-Einschränkungen möglicherweise hinauslaufen werde. Diesbezüglich stelle die Verwaltung gerade Überlegungen an, sagt sie.

Auch kleinere Tagesaktionen

Zusätzlich will die Jugendpflege in den Herbstferien dann für alle, die keinen Platz in der Ferienbetreuung bekommen haben oder nur an einzelnen Tagen eine Betreuung brauchen, kleinere Tagesaktionen anbieten. Einige Vereine, deren Ferienaktionen die Jugendpflege für den Sommer absagen musste, haben bereits nachgefragt, ob sie ihr Angebot im Herbst nachholen könnten. Für die Sommerferien hatte die Jugendpflege eigentlich 80 Einzelangebote geplant – zusätzlich zur Schulkindbetreuung Ferien ohne Koffer. Keine 20 waren wegen Corona davon übrig geblieben.

Kinder müssen in Wennigsen wohnen

Die Gemeinde weist daraufhin: Aufgrund der Corona-Auflagen, die bis zu den Herbstferien schon wieder ganz anders aussehen können, kann es auch bei den Planungen zu Änderungen kommen. Die verlässliche Ferienbetreuung in den Herbstferien richtet sich ausschließlich an Kinder im Grundschulalter, die in Wennigsen wohnen. Anmeldeschluss ist spätestens vier Wochen vorher.

Hier gibt es das Anmeldeformular

Das Anmeldeformular gibt es auf der Internetseite der Gemeinde www.wennigsen.de oder direkt bei der Jugendpflege. Die Anmeldung ist verbindlich. Es müssen mindestens zehn Kinder angemeldet sein, damit die Ferienbetreuung stattfindet.

Von Jennifer Krebs