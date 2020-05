Wennigsen: Schulunterricht kommt nach Corona-Pause ins Rollen

Wennigsen

Kommunikation via IServ, Erklärvideos von Lehrern für Schüler, Unterricht per Videokonferenz oder Fragerunde bei Skype: Das digitale Lernen hat auch an der Sophie-Scholl-Gesamtschule in den vergangenen Wochen durch die Corona-Krise voll Einzug erhalten. Lehrer und Schüler haben mithilfe kreativer Lösungen gezeigt, dass es funktionieren kann. Trotzdem ist und bleibt Präsenzunterricht unverzichtbar.

Davon sind zumindest Sophia Feibel und Marlon Herder überzeugt. Beide schreiben in den kommenden Wochen Abschlussprüfungen. Feibel steckt in den Vorbereitungen für ihr Abitur, Herder möchte die zehnte Klasse erfolgreich beenden. In den vergangenen Wochen bedeutete das für die zwei: Zuhause lernen.

„Extrem engagierte“ Lehrer

„Das war zum Teil schon echt ein Brett“, sagt Feibel. In Geschichte sei ihr das nicht allzu schwer gefallen. Was jedoch Mathematik betrifft, bräuchte sie die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. Im Idealfall würden diese unmittelbar beantwortet. Das sei digital aber komplizierter; manchmal habe sie länger auf Antworten warten müssen.

Dennoch seien ihre Lehrer extrem engagiert gewesen, betont Feibel. „Wir hatten immer die Möglichkeit, mit ihnen ein persönliches Gespräch zu führen.“ Und Herder fügt hinzu: „Ich hatte das Gefühl, die Lehrer waren richtig besorgt und haben viel an uns gedacht.“ Es seien regelmäßig eine Menge Aufgaben bei IServ eingestellt worden. Dennoch seien beide froh, nun wieder die Schule besuchen zu können – wenn auch in einer abgespeckten Version.

Abstands- und Hygieneregeln werden eingehalten

Das bedeutet laut stellvertretendem Schulleiter Kai Birkner, dass die Klassen jeweils nur zur Hälfte anwesend sind und nur die Hauptfächer unterrichtet werden. „Wir achten darauf, dass die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden“, versichert er.

Desinfektionsmittel seien vorhanden, die Tische stünden weit genug auseinander, jede Gruppe habe einen bestimmten Pausenbereich, den Jahrgängen seien unterschiedliche Eingänge zugeteilt worden, und in den Fluren herrsche ein Einbahnstraßensystem, berichtet Birkner. Momentan habe das Kollegium alles gut im Griff – auch wenn die Maßnahmen nach der Entscheidung des Ministeriums recht zügig umgesetzt werden mussten.

Auch auf dem Pausenhof hat jede Klasse ihren eigenen Bereich. Quelle: Janna Silinger

Wie sich das entwickeln werde, wenn nach und nach auch die anderen Jahrgänge wieder am Unterricht vor Ort teilnehmen, könne er nicht voraussagen. Birkner zeigt sich jedoch optimistisch. Es sei Kreativität gefragt, und bis dato hätte das Kollegium diese bewiesen.

35 Laptops von der Gemeinde

Schüler und Lehrer, die der Risikogruppe angehören, könnten selbstverständlich weiterhin von Zuhause aus arbeiten, berichtet der stellvertretende Schulleiter. Das sei erprobt und funktioniere, betont er, abgehängt werde niemand. Für diejenigen, die kein Endgerät zu Hause hatten, seien welche zur Verfügung gestellt worden. „35 Laptops haben wir dafür von der Gemeinde bekommen.“

Bisher hätte er noch von niemandem gehört, der mit IServ nicht arbeiten konnte oder kein Internet zur Verfügung hatte. Trotzdem stellt Birkner klar, dass Kommunikation zwischen Schülern und Lehrkräften theoretisch auch über Post und Telefon möglich sein müsse.

Größte Herausforderung: Angst nehmen

Die größte Herausforderung für die kommende Zeit sieht er darin, den Schülern die Sorgen zu nehmen, aber auch, die Kollegen nicht zu überlasten. Diese hätten derzeit extrem viel zu tun. Neben der Erstellung der Wochenpläne, dem Erarbeiten, Hochladen, Korrigieren und Zurückschicken der Hausaufgaben müssten sie regelmäßig Sprechzeiten anbieten und teilweise durch die halben Gruppen auch mehr Unterricht geben, sagt der stellvertretende Schulleiter, „wir müssen schauen, was leistbar ist.“

Nun heißt es für die Schüler der Abschlussklassen erst einmal Pauken. In der Schule, zuhause und manchmal auch per Videokonferenz. „Wir machen das Beste draus“, sagt Sophia Feibel. Schade finden sie und Marlon Herder allerdings, dass es in diesem Abschlussjahr 2020 wirklich nur um die Prüfung geht. „Das ganze Drumherum fällt weg“, sagt Feibel. Vor allem um den Abiball tue es ihr leid. „Aber das ist jetzt eben so.“

Die Schulleitung macht darauf aufmerksam, dass trotz der Corona-Krise am 27. und 28. Mai Anmeldungen bei der Schule möglich sind. Die Unterlagen dafür können per E-Mail an kgs.wennigsen@htp-tel.de angefordert werden. Einzelgespräche können nur im Vorfeld am Telefon geführt werden.

Von Janna Silinger