Holtensen

„Besonders in Niedersachsen ist es ein Impfchaos. Und das hat nicht nur etwas mit der nicht ausreichenden Impfstoffmenge zu tun“, sagt Herbert Pankow aus Holtensen, dessen 84-jährige Schwiegermutter einen Impftermin hatte. Dieser wurde für ihn in den vergangenen Wochen zu einer Mischung aus Abenteuer und Ärgernis.

Am 29. Januar erfuhr Pankow, dass sich seine ebenfalls in dem Wennigser Ortsteil lebende Schwiegermutter auf der Warteliste befand. „Wir haben dann ausgewählt, dass wir die Information, wann der Termin im Impfzentrum auf dem Messegelände ist, per Post an meine Schwiegermutter und per SMS an mich erhalten“, sagt Pankow. Was in diesem Zusammenhang interessant sei: Man habe sich zwischen zwei Rückmelde-Paketen entscheiden müssen. „Entweder konnte man Post und SMS wählen oder Mail und SMS. Alle drei Optionen waren nicht möglich.“

Post wird am Tag der Impfung zugestellt

Und genau an dieser Stelle begann das Problem. „Die SMS habe ich nie erhalten. Meine Schwiegermutter hat das Schreiben mit Poststempel vom 13. Februar am 17. Februar gegen Mittag bei sich im Briefkasten gefunden – mit Einladung zum Termin am 17. Februar um 10 Uhr“, erzählt Pankow. Am Tag danach rief er im Impfzentrum an. „Die Dame am Telefon war sehr nett, meinte aber, dass man eine SMS nur bei Terminverschiebung bekommt. Ein paar Minuten später, nachdem sie sich erkundigt hatte, hat sie mir recht gegeben, dass ich eine SMS hätte erhalten müssen – aber gemeint, ich müsste dann mal mit meinem Mobilfunkanbieter sprechen.“

Die Situation wurde dadurch freilich nicht besser. „Denn der Termin galt als verpasst. Daher erhielt meine Schwiegermutter die Einordnung wieder ganz hinten auf der Warteliste“, berichtet Pankow. Was ihn in diesem Zusammenhang ärgert: „Die Landesregierung zeigt immer auf den Bund. Dabei haben wir hier in Niedersachsen genug Nachholbedarf. Laut Robert-Koch-Institut liegt Niedersachsen nur auf Platz 12 von 16 bei den Erstimpfungen.“

Ende März gibt es den nächsten Versuch

Die Redaktion hat versucht, sich beim Landesgesundheitsamt zu erkundigen und entsprechende Anfragen gestellt zu Vorkommnissen, wie sie auch die Seniorin aus Holtensen erlebt hat. Die Anfragen blieben jedoch unbeantwortet, auch nach einer erneuten Erinnerung einige Tage später erhielt die Redaktion keine Antwort.

Herbert Pankow hofft, dass in Kürze Verbesserungen eintreten – und vor allem, dass der nächste Impftermin für seine Schwiegermutter klappt. Den Piks gibt es am Dienstag, 30. März, um 12 Uhr. Für alle Fälle, sollte es eine Verschiebung geben, hat Pankow diesmal aber die Informationsvariante Mail und SMS gewählt.

Von Stephan Hartung