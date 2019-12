Wennigsen

In dieser Hinsicht war Bredenbeck ein weißer Fleck. Die sogenannten gelben Füße, die Schulkindern eine Orientierung geben sollen, wo sich Straßen am besten überqueren lassen, fehlten bislang in der Ortschaft. Seit Mittwoch ist dies nun anders. Unter Beobachtung von Grundschülern aus der Klasse 1b sprühte Verwaltungsmitarbeiter Fabian Heins vom Team Bildung der Gemeinde Wennigsen die gelben Fußstapfen auf den Gehweg an der Schulstraße.

Ab sofort gibt es in Bredenbeck auch noch an vier weiteren schwer einsehbaren Stellen die gelben Füße, beispielsweise an der Deisterstraße. Außerdem hat die Gemeinde in Holtensen zwei Bereiche mit gelben Füßen markiert.

Auch der Fußgängerführerschein kommt

Der Vorschlag, die gelben Füße auch in Bredenbeck aufzumalen, kam bei einem Elternabend für die Vorschulkinder. Vor den Sommerferien hatte Katrin Hofmann, Kontaktbeamtin der Polizei für Wennigsen, von einem Projekt für die Erstklässler berichtet: den Fußgängerführerschein. „In diesem Zusammenhang wurde auch über die Aktion mit den gelben Füßen gesprochen und dass das hier fehlt. Schnell war klar, dass wir das umsetzen wollen“, berichtete Hofmann, die mit ihrem Vorschlag auch den Schulelternrat um die Vorsitzende Saskia Wiegel sofort auf ihrer Seite hatte.

Der Fußgängerführerschein, der den Kindern dabei helfen soll, sicherer im Straßenverkehr zu werden, steht dann in den ersten Klassen der Bredenbecker Grundschule erst im neuen Jahr auf dem Programm. Die gelben Füße sind aber seit Mittwoch deutlich sichtbar. Als Vertreter ihres Jahrgangs schauten Matteo, Rojan, Amina und Hanna zu. „Ihr seid jetzt die Multiplikatoren für die anderen Schulkinder“, sagte Polizeibeamtin Hofmann zu ihnen – und muss darüber selbst schmunzeln. Denn natürlich meinte sie, dass die Kinder ihren Mitschülern erzählen sollen, was die gelbe Füße sind und wie man sie nutzen soll. Aber das Wort Multiplikatoren – das ist eher kein Sprachgebrauch für Erstklässler. Multiplizieren steht erst in höheren Jahrgängen auf dem Stundenplan.

Von Stephan Hartung